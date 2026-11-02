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Dónde es festivo el próximo 9 de noviembre, qué se celebra y por qué se hace este día

El calendario laboral de noviembre recoge esta celebración, que forma parte de la tradición religiosa y cultural de la capital

Catedral de la Almudena. (REUTERS/Susana Vera)
Catedral de la Almudena. (REUTERS/Susana Vera)
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Cada otoño, Madrid celebra una de las fechas más señaladas de su calendario. El 9 de noviembre tiene lugar la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, una celebración de origen religioso vinculada a la historia de la ciudad. A lo largo de la jornada, Madrid acoge distintos actos religiosos y actividades en su honor.

Junto a San Isidro, la Almudena forma parte de las dos festividades locales de la capital. Este año, el 9 de noviembre cae en lunes, por lo que muchos madrileños podrán disfrutar de un día de descanso al comienzo de la semana. Sin embargo, el festivo solo se aplica al municipio de Madrid y no al conjunto de la Comunidad.

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El origen de la Virgen de la Almudena y su vínculo con la historia de Madrid

La devoción a la Virgen de la Almudena está rodeada de una leyenda que se remonta a los primeros siglos de la presencia musulmana en la península ibérica. Según cuenta la tradición, entre los años 711 y 714, los cristianos que vivían en la entonces pequeña villa de Mayrit decidieron esconder una imagen de la Virgen con el Niño para evitar que fuera destruida o profanada.

Para protegerla, la ocultaron en uno de los cubos de la muralla junto a dos velas encendidas y mantuvieron en secreto su ubicación durante generaciones. El relato sitúa su descubrimiento varios siglos después, durante el reinado de Alfonso VI.

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La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pide a la Virgen de la Almudena por las personas vulnerables y en soledad en un Madrid que celebra sus raíces cristianas. (Comunidad de Madrid)

Tras conquistar Madrid en 1085, el monarca habría organizado una procesión alrededor de la muralla para localizar la talla, cuya existencia conocía por los relatos de los habitantes cristianos. Después de varios días de plegarias, al pasar la comitiva por uno de los tramos de la fortificación, una parte del muro se derrumbó y dejó al descubierto la imagen, que, según la leyenda, conservaba las dos velas encendidas. El hallazgo, supuestamente, dio lugar a su nombre: Almudena, relacionado con el término árabe al-mudayna, que significa ciudadela o recinto fortificado.

Esta historia forma parte de la tradición religiosa madrileña, aunque no cuenta con respaldo documental ni arqueológico, según explica la propia guía didáctica de la Comunidad de Madrid. De hecho, los estudios sobre la muralla señalan que esta se construyó después de la llegada de los musulmanes a la península, mientras que la talla que se conserva actualmente en la catedral es de estilo gótico y data de finales del siglo XV o principios del XVI.

Imagen de la Virgen de la Almudena (Wikimedia Commons)
Imagen de la Virgen de la Almudena (Wikimedia Commons)

¿Por qué se celebra la festividad de la Virgen de la Almudena?

La elección de esta fecha está directamente relacionada con la tradición del hallazgo de la imagen en la muralla madrileña. Sin embargo, su reconocimiento oficial llegó muchos siglos después. En el año 1908, el papa Pío X declaró a la Virgen de la Almudena patrona de Madrid y estableció su festividad en el calendario religioso, tomando como referencia el día en el que, según la leyenda, Alfonso VI encontró la imagen.

La forma de conmemorar esta festividad también ha cambiado con el paso del tiempo. Hasta 1976, Madrid celebraba dos actos diferenciados: una procesión el 8 de septiembre, coincidiendo con la Natividad de la Virgen María, y un rosario con una ofrenda floral junto a la muralla. Ese año se decidió reunir ambas celebraciones en una sola jornada.

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