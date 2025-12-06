España

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

“Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia”, ha comentado el presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Ricardo Rubio/Europa Press)

El Congreso de los Diputados acoge este sábado la conmemoración del 47 aniversario de la Constitución española, en un contexto marcado por la crispación política y la proximidad de la campaña electoral en Extremadura. Según información de la agencia EFE, el cumpleaños se celebrará con la tradicional recepción de autoridades en las Cortes Generales, que a partir de las 10:30 reunirá a representantes institucionales y de la sociedad civil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, encabezarán el acto, acompañados por otros altos cargos del Estado y representantes de la sociedad civil. La celebración arrancará con el izado de la bandera nacional, seguido del recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. En este espacio, alumnos de primaria de diferentes nacionalidades europeas leerán artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara pronunciará un discurso, según ha detallado EFE.

No todos los partidos políticos, sin embargo, acudirán al evento. Los diputados de Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG no estarán presentes, una circunstancia que se repite cada año. Sin embargo, la mayoría de los presidentes autonómicos sí han confirmado su asistencia, entre ellos Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Jorge Azcón (Aragón) y Fernando López Miras (Murcia). El nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, participará por primera vez en este acto. Por su parte, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, no irá tras regresar recientemente de un viaje oficial a México.

El aniversario de la Constitución coincide este año con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco y la restauración de la Monarquía, lo que añadirá un matiz histórico a la jornada. Sin embargo, todo esto no hará olvidar la palabra ‘polarización’ presente desde hace años en cualquier evento político, y más en esta ocasión, con el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez en el centro de la polémica por diversos casos de presunta corrupción.

Sánchez reivindica la Constitución como vía para la igualdad

Al iniciar el día, este sábado por la mañana, Pedro Sánchez ha subrayado la importancia de cumplir con la Constitución, a la que ha definido como “el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente”. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno en una publicación en la red social X, en la que también ha destacado: “Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!”.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la misma red social, ha recalcado que defender la Constitución española “es también conocerla” y mientras coincidía en desear una feliz celebración, ha propuesto que en los colegios se enseñe una asignatura para enseñar sus valores y principios, “sin ideologías”.

Esta Constitución ya es la más longeva de la historia de España. Se aprobó el 6 de diciembre de 1978 por referéndum, y marcó el inicio de la democracia tras casi 40 años de dictadura. Los siete ‘padres’ de la llamada Carta Magna fueron Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, por parte de Unión de Centro Democrática (UCD); Gregorio Peces-Barba por el PSOE; Jordi Solé Tura por el Partido Comunista de España (PCE); Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular (AP); y Miquel Roca i Junyent por Minoría Catalana.

