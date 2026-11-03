España

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

Según ha podido saber ‘Infobae’, ambos no viajarán al encuentro, al igual que Delcy Rodríguez o Nayib Bukele. El presidente argentino sí que ha confirmado su presencia

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La Cumbre Iberoamericana se celebra esta semana en Madrid con nombres muy relevantes pero también grandes ausencias. Según ha podido saber Infobae, Javier Milei vuelve a la capital española dos semanas después de su última visita. De nuevo, no se prevé que tenga un encuentro con Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno confirman que el presidente no contará con los líderes latinoamericanos más cercanos a su corriente ideológica. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Lula Da Silva, reelegido hace días como presidente de Brasil, no viajan a la edición XXX de la Cumbre. Tampoco estarán Delcy Rodríguez ni Nayib Bukele, otras dos de las voces más seguidas.

El rey Felipe VI será el encargado de presidir la sesión. Tanto el jefe del Estado como el presidente figuran como anfitriones, pero será el monarca el que dirija los turnos de palabra. Los países que tendrán a sus líderes en la reunión son Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y España. Además de los representantes de cada país, estarán António Guterres, que finaliza este mes su mandato como secretario general de la ONU, António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea.

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El presidente de Argentina ha alabado las soluciones que proponen para España sus "amigos" Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal frente al "liberticida" de Sánchez.

Ausencias dolorosas para Sánchez

Lula y Sheinbaum son las dos puntas de lanza progresistas en Latinoamérica. El brasileño se ha impuesto a Flávio Bolsonaro, quien se ha fugado tras los comicios y es el hijo del expresidente de ultraderecha que permanece en prisión. Su victoria ha sido celebrada por la izquierda española. Además, Sánchez ha mostrado sintonía con él en encuentros anteriores y contar con su figura recién aupada por una victoria habría sido un impulso a la cumbre y, a su vez, una oportunidad de hacer campaña de cara al 29-N. Sin embargo, los tiempos y la poca distancia entre su cita con las urnas y la Cumbre han complicado su presencia.

El caso de Sheinbaum es más complejo. México no guardaba la mejor relación con España por las disputas históricas que su ejecutivo ha mantenido en los últimos meses. El vínculo mejoró tras los esfuerzos diplomáticos y, según fuentes de la comunidad iberoamericana, gracias a un papel activo y clave de Felipe VI. El rey coincidió con la presidenta durante el Mundial, en un encuentro que buscaba precisamente limar asperezas. Desde el Gobierno explican que no se lee de manera negativa su ausencia, sino que entienden los problemas de agenda y que Sheinbaum realiza pocos viajes.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este sábado que "nunca hubo" una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista y dice que lo importante es reconocer "la fuerza de los pueblos originarios" para México. (Fuente: La Moncloa)

Milei servirá la tensión

La visita de Milei ha estado en duda hasta el último instante. Este octubre, el presidente argentino estuvo en España, donde realizó encuentros con representantes de Vox y con Isabel Díaz-Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, al igual que en otros viajes, no se reunió con Sánchez. Pero la no conversación no fue lo más destacado. Durante su intervención en España, realizó una serie de insultos a Pedro Sánchez, llegando a calificarlo de “impresentable dictador”, lo que provocó la indignación del Gobierno.

Ahora coincidirán en un evento en la que España ha puesto enormes esperanzas. La última edición, celebrada en Ecuador, no tuvo apenas asistencia de primer nivel (solo cuatro jefes de Estado). Por eso, tanto la comunidad como el ejecutivo español ha invertido mucho tiempo en reconducir la Cumbre y lograr un repunte de su impacto y relevancia. Las ausencias dificultan este objetivo aunque el número de líderes se ha multiplicado por dos.

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