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Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife ha fallecido esta mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según ha informado el club en un comunicado

Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean a Jesús de Miguel mientras es atendido por los servicios médicos. (Europa Press)
Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean a Jesús de Miguel mientras es atendido por los servicios médicos. (Europa Press)
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El futbolista Jesús de Miguel ha fallecido esta mañana tras el brutal choque contra el portero del Andorra. El delantero del CD Tenerife abandonaba el campo este lunes en parada cardiorrespiratoria que se prolongó durante 20 minutos. Pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios y su ingreso en el del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el jugador ha terminado falleciendo.

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una emergencia médica que se produce cuando el corazón deja de bombear sangre de forma brusca e inesperada, interrumpiendo el suministro de oxígeno al cerebro y al resto de órganos. En ocasiones, si se actúa con rapidez, puede tratarse de una situación reversible.

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En el caso de Jesús de Miguel, la rodilla del guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, impactó contra el pecho del delantero tinerfeño. Sin embargo, la principal causa de una PCR son las enfermedades cardíacas. En personas mayores de 50 años, la obstrucción de las arterias coronarias por placas de colesterol puede provocar una angina de pecho o un infarto. Estos episodios pueden desencadenar alteraciones del ritmo cardíaco que terminen ocasionando una parada.

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido esta mañana (Europa Press)
Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido esta mañana (Europa Press)

Los accidentes de tráfico y laborales, especialmente aquellos que ocasionan traumatismos graves, representan otra causa importante. Además, existen otras situaciones que pueden desencadenar una PCR, como los atragantamientos, los ahogamientos, las intoxicaciones, los traumatismos y, en la infancia, el síndrome de muerte súbita del lactante o determinadas infecciones respiratorias.

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Los primeros minutos son decisivos

La falta de oxígeno provoca daños progresivos en el organismo. Según la Fundación IO, entre los 10 y los 15 minutos sin aporte de oxígeno el cerebro puede sufrir lesiones irreversibles. Por eso, la intervención de los testigos resulta esencial mientras llegan los servicios sanitarios.

La fundación destaca que en Europa se producen aproximadamente 700.000 paradas cardiorrespiratorias al año, una cada 45 segundos, mientras que en España se registran unas 25.000. Sin embargo, únicamente en torno al 12 % de los casos la población inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria

La actuación ante una parada cardiorrespiratoria se organiza mediante la denominada cadena de supervivencia, formada por varios pasos fundamentales.

En primer lugar, hay que comprobar que el entorno es seguro, acercarse a la víctima y valorar si responde. Si está inconsciente, se debe abrir la vía aérea y comprobar durante un máximo de diez segundos si respira con normalidad. Los jadeos o boqueos aislados no deben confundirse con una respiración normal. Si no respira o presenta una respiración anormal, hay que llamar inmediatamente al 112. Mientras llega la ayuda, se deben iniciar las maniobras de RCP.

En adultos, estas maniobras consisten en alternar 30 compresiones torácicas con dos ventilaciones. Las compresiones deben realizarse en el centro del pecho, con los brazos extendidos, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto y una profundidad aproximada de cinco centímetros.

Otro elemento fundamental es el desfibrilador externo automático (DEA), un dispositivo presente en numerosos espacios públicos y cuya utilización permite administrar una descarga eléctrica cuando está indicada para intentar recuperar el ritmo cardíaco normal. El aparato proporciona instrucciones mediante mensajes de voz y solo recomienda la descarga cuando detecta que es necesaria.

Cómo actuar cuando el paciente es un niño

En los menores, las paradas cardiorrespiratorias suelen estar más relacionadas con problemas respiratorios. Por ello, la prevención de accidentes, atragantamientos y ahogamientos adquiere especial importancia.

La reanimación pediátrica presenta algunas diferencias respecto a la de los adultos. Entre ellas, se encuentran la realización inicial de cinco ventilaciones de rescate y la adaptación de las compresiones al tamaño y la edad del menor.

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