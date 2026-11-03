El patrimonio de los 100 españoles más ricos bate nuevo récord y llega a 300.530 millones

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Madrid, 29 oct (EFE).- Amancio Ortega, fundador de Inditex, su hija mayor, la empresaria Sandra Ortega, y el dueño de Mercadona, Juan Roig, ocupan este año el Top 3 de las grandes fortunas españolas, según la nueva edición de la lista de "Los 100 españoles más ricos" que publica cada año Forbes España.

El patrimonio conjunto de estos 100 millonarios ha batido un nuevo récord y ha alcanzado los 300.530 millones de euros después de crecer un 16,1 %, el doble que el año pasado, lo que ha sido posible gracias a la buena evolución de la Bolsa, al crecimiento económico, a la revalorización de activos y a la mejora de sus ingresos y beneficios.

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Y también ha sido la causa de que se haya elevado la "nota de corte" para pertenecer a este exclusivo club hasta los 510 millones de euros, desde los 300 millones de ediciones anteriores, explica en declaraciones a EFE el editor y director de Forbes España, Andrés Rodríguez.

El empresario gallego Amancio Ortega, de 90 años, lleva más de una década encabezando esta clasificación, y este año su fortuna ha aumentado un 13,9 % en comparación con 2025, recuperando con fuerza lo que la corrección bursátil le restó el año anterior gracias al gran desempeño de Inditex, explica Rodríguez.

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Ortega atesora 125.200 millones de euros y concentra él solo el 41,7 % de la riqueza de la lista española. También es el europeo más rico, a día de hoy, por delante de Bernard Arnault, propietario del Grupo LVMH al que pertenecen enseñas como Louis Vuitton, según el ránking de Forbes USA.

El segundo puesto sigue siendo para la hija mayor de Amancio Ortega, Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 11.500 millones de euros.

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En tercera posición se sitúa el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, con una riqueza de 9.800 millones de euros; seguido del banquero Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 8.100 millones de euros; y cerrando el Top 5, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, con 7.800 millones de euros.

España se enfrenta en los próximos años al mayor relevo de herencias corporativas de su historia, explica el informe de Forbes, que añade que el recambio será estructural, pero que todo apunta a que el poder económico no cambiará de sectores ni de manos en el mercado abierto, sino que se mantendrá dentro de los mismos árboles genealógicos.

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La edad media de la lista ha subido hasta los 70 años, lo que ratifica que la consolidación de la riqueza en España sigue requiriendo décadas de acumulación.

El más veterano es Amancio Ortega, seguido de históricos de la empresa española como Miguel Fluxà Roselló (87 años), que atesora 4.100 millones con Iberostar; Juan Abelló (83 años), que posee 3.100 millones con Torreal.

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Los septuagenarios mantienen un peso clave en los primeros puestos, destacando Juan Roig (76 años), su esposa Hortensia Herrero y Florentino Pérez (79 años), quien este año irrumpe con fuerza en el top 10 general.

En el segmento de los sexagenarios, Rafael Del Pino (67 años) y Juan Carlos Escotet (66 años) lideran un grupo dominado fuertemente por las infraestructuras y la banca tradicional, mientras que entre los millonarios en la cincuentena destaca Sandra Ortega (57 años).

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Las mujeres han afianzado su peso este año en la élite empresarial española y este año ocupan el 26 % de las posiciones del ránking.

Las féminas más ricas de la lista suman 64.779 millones de euros, un 14 % más que el año pasado, con Sandra Ortega a la cabeza, que concentra ella sola casi una quinta parte de todo el patrimonio femenino del país.

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En el sexto puesto global y en el segundo entre las mujeres, se encuentra la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, con una riqueza valorada en 5.550 millones de euros.

Una de las grandes novedades de este año es el desembarco en la lista de Fernando Masaveu y su familia. El presidente de la Corporación Masaveu entra directamente en el puesto 30 con un patrimonio de 1.700 millones de euros, la mayor irrupción en el ranking desde 2021.

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Otras entradas destacadas son las de José Manuel Cortizo, fundador de Aluminios Cortizo, en el puesto 76, con 750 millones de euros; Enrique Riquelme, del Grupo Cox, que se coloca en la 90ª posición con 620 millones y es, además, el más joven de la lista, con 37 años.

También debuta este año la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el puesto 97 con 550 millones de euros.

Asimismo, Madrid se consolida como el territorio con más fortunas de la lista, con un total de 33 y una riqueza conjunta de 54.600 millones de euros; seguida de Cataluña, con 26 fortunas y una riqueza de 33.040 millones de euros, aunque Galicia sigue siendo la comunidad española que más dinero acumula con 147.050 millones de euros entre cinco fortunas, gracias al "efecto Inditex".

El análisis de Forbes España no tiene en cuenta sólo la riqueza de estas personas, sino cómo gestionan su capital y estudia también el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias y suntuarias y la liquidez de la que disponen, entre otros factores. EFE