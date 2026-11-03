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La Chocolatería San Ginés aterriza en Sevilla: abrirá en un local en pleno casco histórico que antes ocupó un panadero local

La emblemática chocolatería madrileña fundada en 1894 prepara su llegada a la capital hispalense para el mes de diciembre

La Chocolatería San Ginés abrirá su primer local en Sevilla (Cedida)
La Chocolatería San Ginés abrirá su primer local en Sevilla (Yolanda Torrejón Cruzado)
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La famosa Chocolatería San Ginés, fundada en Madrid en 1894 y convertida en un emblema gastronómico de la capital, abrirá próximamente su primer local en la ciudad de Sevilla. La nueva chocolatería comenzará a funcionar, previsiblemente, a partir del mes de diciembre, coincidiendo con el trasiego propio de la Navidad y con la bajada de temperaturas que invitan a disfrutar de un buen chocolate con churros.

Para esta primera apertura, la marca propiedad del grupo Trapote ha apostado por un enclave con historia: el local número 10 de la calle Álvarez Quintero, junto a la Plaza del Salvador, en pleno casco histórico de la ciudad. Un entorno presidido por la Iglesia Colegial del Divino Salvador, uno de los grandes templos barrocos de Sevilla, y que durante siglos ha sido lugar de encuentro, comercio y vida cotidiana para los sevillanos.

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A muchos les sonará este céntrico local, ya que había sido desde 2023 sede de una de las tiendas de Domi Vélez, famoso panadero y pastelero lebrijano de quinta generación conocido como el ’mejor panadero del mundo’ por su triunfo como campeón del mundo en la competición Word Baker de 2021.

Del traspaso ya avisaba el propio Domi Vélez en sus redes sociales, en un vídeo en el que narraba los motivos por los que su empresa abandonaba el local. “Es la tienda que más factura, pero también es la tienda que más se traga”, explicaba el pastelero, alegando que el diseño de la tienda, con una entrada estrecha, provocaba aglomeraciones, colas de clientes y problemas para los camareros. En el mismo vídeo, afirmaba encontrarse en la búsqueda de un nuevo local de similares condiciones en el centro de la ciudad.

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El panadero Domi Velez ganó en 2021 la competición World Baker, convirtiéndose en el mejor pandero del mundo (REUTERS/Marcelo del Pozo)
El panadero Domi Velez ganó en 2021 la competición World Baker, convirtiéndose en el mejor pandero del mundo (REUTERS/Marcelo del Pozo)

El mismo Domi Vélez adelantaba quiénes serían sus sucesores en este histórico espacio: “Esta tienda se la voy a traspasar a nuestros amigos de la Churrería San Ginés de Madrid, que van a poner aquí un pedazo de churrería y cafetería en pleno centro. Que le vaya francamente bien, porque es mi deseo”. En los próximos días, el negocio pastelero de Domi Vélez celebrará otra apertura, la de un nuevo espacio en Sevilla Este, con el que ya suman siete bajo su nombre.

De un pasadizo madrileño al mundo entero

La primera Chocolatería San Ginés abrió sus puertas en 1894 en pleno centro de Madrid, en el número 5 del Pasadizo de San Ginés, muy cerca de la Puerta del Sol y del Teatro Real. Allí sigue funcionando, con la estética castiza que tanto les caracteriza, con mostradores de madera, mesas de mármol blanco y paredes llenas de fotografías de famosos y personalidades.

El empresario Pedro Trapote adquirió la chocolatería en el año 1981, incorporándola a su grupo empresarial y comenzando una expansión nacional e internacional ya consolidada. La llegada de San Ginés a la capital hispalense supone un nuevo paso en este camino, sumando ya once locales en España, entre los que destacan Madrid, Marbella o Logroño, y otros cinco en mercados internacionales como Portugal, Estados Unidos y, más recientemente, Filipinas. No se trata de un sistema de franquicias, sino que es el grupo el que gestiona cada punto de venta, como también harán en esta próxima apertura.

Chocolatería confitería San Ginés Madrid (foto Chocolatería San Ginés)
Chocolatería confitería San Ginés Madrid (foto Chocolatería San Ginés)

En Sevilla, la churrería madrileña replicará su oferta tan característica, construida alrededor del chocolate a la taza y de los churros y porras caseros (o calentitos, como les llaman los sevillanos). Aunque esta clásica merienda española constituye su especialidad más reconocida, la propuesta de San Ginés abarca también otras elaboraciones que amplían su oferta gastronómica, entre las que destacan las delicias de chocolate, trufas, tabletas, especialidades de alta chocolatería y repostería artesanal.

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