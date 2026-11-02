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Crema de berenjena, un puré diferente ideal para una cena ligera entre semana

La berenjena es la protagonista de este saludable primer plato, una hortaliza baja en calorías que aporta cantidades considerables de elementos antioxidantes y fibra

Receta de crema de berenjena (Magnific)
Receta de crema de berenjena (Magnific)
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Las cremas y purés son el gran salvavidas de las noches de otoño e invierno. Reconfortantes, saludables, rápidas de hacer y versátiles, tienen todo lo que ha de tener una receta para convertirse en un básico en nuestras cenas. Si eres amante de las cremas de verduras, no te puedes perder esta crema de berenjena suave, reconfortante y llena de sabor.

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La berenjena es la protagonista de este saludable primer plato, una hortaliza escasa en calorías y alta en antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos. La combinación de esta verdura con otras hortalizas como patata, puerro y zanahoria consigue una textura sedosa, que no necesita utilizar nata, queso ni otros lácteos para conseguir esa cremosidad y espesor que transforma cualquier puré.

Puedes servir esta crema como primer plato, normalmente acompañada de otro segundo plato ligero o incluso sola, con una guarnición de picatostes, jamón o un poco de huevo cocido, si lo que se busca es una cena ligera y saludable.

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Receta de crema de berenjena

Esta crema se prepara con un rehogado suave de verduras, una cocción corta con caldo y un triturado final. La patata aporta cuerpo y ayuda a conseguir una textura cremosa sin necesidad de añadir nata.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

  • 600 g de berenjena, aproximadamente 2 unidades grandes
  • 250 g de patatas
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria
  • 750 ml de caldo de pollo, caldo de verduras o agua
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Pimienta negra molida
  • Sal

Cómo hacer crema de berenjena, paso a paso

  1. Lava las berenjenas y retira el tallo. Puedes dejarlas con piel para conseguir un sabor más intenso y un color más oscuro.
  2. Corta las berenjenas en dados medianos. Si tienen muchas semillas, espolvoréalas con sal y déjalas reposar durante 10 minutos. Después, sécalas con papel de cocina.
  3. Pela las patatas y córtalas en dados pequeños.
  4. Limpia el puerro. Retira la raíz y las hojas verdes más duras. Lávalo bien entre las capas y córtalo en rodajas.
  5. Pela la zanahoria y córtala en rodajas finas. Pica la cebolla.
  6. Calienta el aceite de oliva virgen extra en una cazuela amplia.
  7. Añade la cebolla, el puerro y la zanahoria. Agrega una pizca de sal y cocina a fuego medio durante 8 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
  8. No dores demasiado la cebolla ni el puerro. La base debe quedar pochada y suave para que la crema mantenga un sabor delicado.
  9. Incorpora la berenjena y la patata. Rehoga el conjunto durante 3 minutos para que las verduras se impregnen del aceite.
  10. Vierte el caldo hasta cubrir las verduras. Si utilizas agua, añade un poco más de sal.
  11. Lleva la cazuela a ebullición. Después, baja el fuego, tapa y cocina durante 20 minutos.
  12. Comprueba que la patata y la berenjena estén muy tiernas. Deben romperse con facilidad al presionarlas con un tenedor.
  13. Retira la cazuela del fuego y tritura con una batidora hasta obtener una crema fina.
  14. Tritura con la batidora siempre dentro del líquido para evitar salpicaduras.
  15. Prueba la crema y rectifica de sal y pimienta. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo caliente.
  16. Sirve la crema de berenjena caliente con un hilo de aceite de oliva virgen extra y pimienta negra recién molida.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como primer plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por ración, con caldo de verduras y 2 cucharadas de aceite de oliva:

  • Calorías: aproximadamente 190 kcal.
  • Hidratos de carbono: 30 g.
  • Proteínas: 5 g.
  • Grasas: 7 g.
  • Fibra: 8 g.
  • Sal: depende del caldo y de la cantidad añadida durante la preparación.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la crema en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

Deja que se temple antes de refrigerarla, pero no la mantengas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

También puedes congelarla durante 2 meses. Para descongelarla, pásala a la nevera el día anterior y caliéntala a fuego suave. Añade un poco de caldo si ha espesado demasiado.

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