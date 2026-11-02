España

Iryo pide cambiar los protocolos de seguridad a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria

La operadora reclama que, ante fallos en el sistema LZB, los trenes solo reanuden la marcha bajo el régimen de “marcha a la vista”, con un límite de 40 km/h

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados en Urda, Toledo. (Eusebio García del Castillo / Europa Press)
Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados en Urda, Toledo. (Eusebio García del Castillo / Europa Press)
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Iryo ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que revise los protocolos aplicables cuando fallan los sistemas de seguridad de la alta velocidad. La empresa se suma así a las reclamaciones de los maquinistas y de Renfe tras el grave accidente del pasado miércoles de Urda, en Toledo, que se ha cobrado la vida de 69 personas.

En concreto, la compañía italoespañola ha enviado una carta al organismo dependiente del Ministerio de Transportes para solicitar una reevaluación de las condiciones de circulación cuando se interrumpe la supervisión del sistema LZB y los trenes deben operar bajo el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

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La propuesta plantea que, tras un fallo de este tipo, la circulación solo se restablezca bajo el régimen de “marcha a la vista”, de forma que el tren no pueda superar los 40 kilómetros por hora y así el maquinista pueda mantener la capacidad de frenar ante cualquier obstáculo que detecte en la vía o una señal de parada.

Salvador, un agente de la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo que acudió este miércoles al accidente ferroviario de Urda, rememora cómo fue el rescate de Almudena.

Documento de Renfe

Renfe, por su parte, ya prepara nuevas instrucciones para sus maquinistas con el objetivo de reforzar la seguridad ferroviaria. El documento, todavía en elaboración, prevé modificar la respuesta ante fallos parciales del LZB y contempla que los trenes solo retomen la marcha bajo el régimen de “marcha a la vista”. El protocolo también exigiría que los maquinistas confirmen con el centro de control de Adif que el cantón está libre antes de iniciar la marcha y deberán comunicar que avanzarán a velocidad reducida.

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La tragedia de Urda mantiene abiertas varias incógnitas sobre las causas de la colisión. La investigación deberá determinar si el siniestro obedeció a un error humano o si también influyeron fallos de mantenimiento, carencias de inversión y otros problemas estructurales.

Aunque aún no hay conclusiones definitivas, el primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) señala que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

Efectivos de la UME han trabajado en el accidente de Urda. (Ministerio de Defensa)
Efectivos de la UME han trabajado en el accidente de Urda. (Ministerio de Defensa)

66 víctimas identificadas

Las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario, que se están realizando de manera continua en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas.

Por otro lado, 29 personas permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha: nueve de ellas están en UCI y 20 en cama convencional. Desde el pasado miércoles se han dado 81 altas y se ha atendido a 110 personas en hospitales de la región.

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