Qué supermercados abren el 2 de noviembre: los horarios especiales del festivo de Todos los Santos

Lidl abre con horario reducido el lunes 2 de noviembre. EFE/EPA/IAN LANGSDON

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Los horarios de los supermercados varían dependiendo de la empresa a la que pertenezcan. Algunas tiendas cierran el 2 de noviembre, otras abren parcialmente y el resto abre con horario habitual, pero no en todas partes. Este fin de semana se celebrará el puente de Todos los Santos y, con ello, las agendas de las grandes superficies.

Los horarios de los supermercados también dependen de en qué comunidad autónoma se ubiquen. No todas las regiones han adaptado el festivo el lunes. Y es el caso de Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, en las que el horario de apertura será completamente normal.

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En las comunidades restantes, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra, los horarios podrán variar e incluso las superficies cerrarán.

Estos son los horarios de los supermercados el 2 de noviembre

En muchos casos los supermercados recomiendan revisar su web para encontrar información y horarios de apertura de tiendas cercanas.

Las compaías de supermercados recomiendan visitar su web par consultar si un establecimiento se encuentra abierto. (Pixabay)

Mercadona cierra en las comunidades con festivo

Mercadona cerrado el lunes 2 de noviembre, festivo de Todos los Santos.(Mercadona)

Mercadona mantiene cerrados sus establecimientos el lunes 2 de noviembre en las nueve comunidades donde el festivo se trasladó a esa fecha: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra. Tampoco presta servicio de compra online ni de reparto a domicilio en esos territorios durante la jornada.

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La compañía recomienda consultar su buscador en línea con el código postal para confirmar posibles excepciones locales en capitales como Madrid, Sevilla o Granada.

Carrefour mantiene abiertas sus tiendas de proximidad

Carrefour Express abre con normalidad el lunes 2 de noviembre.

Carrefour opta por un criterio distinto según el tamaño del establecimiento. Los formatos de proximidad, como Carrefour Express y buena parte de las tiendas Carrefour Market, suelen atender al público el lunes 2 de noviembre, con horarios que oscilan entre las 9:00 y las 15:00 horas en los turnos reducidos, o hasta las 22:30 en los establecimientos de horario completo.

Los hipermercados de la cadena presentan mayor variabilidad: la apertura depende de la normativa comercial de cada municipio, con especial presencia en la Comunidad de Madrid y en zonas de alta afluencia turística, donde sí reciben clientes en horario festivo especial. La compañía dispone de un buscador en su web para consultar la situación de cada tienda antes de desplazarse.

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Lidl y Aldi abren con horarios reducidos

Lidl abre con horario reducido el lunes 2 de noviembre.

Lidl habilita la apertura de tiendas seleccionadas el lunes 2 de noviembre, principalmente en zonas metropolitanas y de costa con alta densidad turística. El horario más frecuente en estos establecimientos va de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas tiendas extienden su atención hasta las 22:00.

Aldi, por su parte, confirmó la apertura de varios supermercados en distintas ciudades, con franjas que van de 9:00 a 21:30 horas el lunes festivo. En Sevilla, por ejemplo, la cadena mantendrá abiertos cuatro establecimientos ese día, según los calendarios oficiales de cada tienda.

Alcampo abre el lunes en su horario habitual

Alcampo retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Alcampo retoma su actividad con normalidad el lunes 2 de noviembre, en el horario habitual de 9:00 a 22:00 horas en los establecimientos situados en comunidades con festivo comercial autorizado. Las tiendas del área comercial que rodea cada hipermercado, dedicadas a moda y otros rubros, suelen operar de 10:00 a 22:00 horas, mientras que las zonas de restauración amplían su franja hasta la noche.

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Dia abre buena parte de su red el lunes festivo

Dia retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre. GRUPO DIA

Grupo Dia destaca por mantener operativa una parte significativa de su red durante la jornada festiva. En Sevilla, 52 establecimientos con horario disponible figuran abiertos el lunes 2 de noviembre, aunque las franjas horarias varían según cada local.

Las franquicias locales y los formatos de menor tamaño, como Dia Go, concentran gran parte de estas aperturas, generalmente en horario matinal de 9:00 a 14:30 o 15:00 horas. La compañía recomienda verificar el horario específico de cada tienda antes de acudir, dado que no existe un criterio único para toda la red.

El Corte Inglés abre en zonas con festivo comercial autorizado

El Corte Inglés abre con horario especial el lunes 2 de noviembre.(Adobe Stock)

El Corte Inglés e Hipercor cierran sus grandes almacenes en la mayoría del territorio el lunes 2 de noviembre, salvo en las comunidades y municipios con festivo comercial autorizado. En Madrid y en distintos puntos de Andalucía, ambas marcas abrirán con horario reducido.

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Eroski cierra en los días festivos oficiales

Eroski cerrado el lunes 2 de noviembre, festivo de Todos los Santos. EROSKI

Eroski respeta el descanso festivo en la mayoría de sus establecimientos.

Este criterio se repite en gran parte de su red, especialmente en los territorios donde la cadena tiene mayor presencia, como el País Vasco y Navarra. La compañía recomienda consultar el calendario de aperturas disponible en su página web o el localizador de tiendas, dado que algunos establecimientos pueden aplicar horarios distintos según el municipio.

Centros comerciales y tiendas de conveniencia

Varios centros comerciales aprovechan la jornada de apertura autorizada para mantener actividad plena.

Para quienes necesiten realizar compras de última hora, las tiendas de conveniencia ubicadas en estaciones de servicio mantienen su actividad durante el festivo sin restricciones horarias, al igual que buena parte de los pequeños comercios de alimentación de barrio.

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