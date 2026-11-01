España

Qué supermercados abren el 2 de noviembre: los horarios especiales del festivo de Todos los Santos

No todas las comunidades autónomas han trasladado el festivo del Día de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre, lo que altera los horarios de apertura en varias regiones

Lidl abre con horario reducido el lunes 2 de noviembre. EFE/EPA/IAN LANGSDON
Lidl abre con horario reducido el lunes 2 de noviembre. EFE/EPA/IAN LANGSDON
Guardar

Los horarios de los supermercados varían dependiendo de la empresa a la que pertenezcan. Algunas tiendas cierran el 2 de noviembre, otras abren parcialmente y el resto abre con horario habitual, pero no en todas partes. Este fin de semana se celebrará el puente de Todos los Santos y, con ello, las agendas de las grandes superficies.

Los horarios de los supermercados también dependen de en qué comunidad autónoma se ubiquen. No todas las regiones han adaptado el festivo el lunes. Y es el caso de Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, en las que el horario de apertura será completamente normal.

PUBLICIDAD

En las comunidades restantes, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra, los horarios podrán variar e incluso las superficies cerrarán.

Estos son los horarios de los supermercados el 2 de noviembre

En muchos casos los supermercados recomiendan revisar su web para encontrar información y horarios de apertura de tiendas cercanas.

Le Troglo es un supermercado cooperativo en el que los clientes actúan como los trabajadores (Pixabay)
Las compaías de supermercados recomiendan visitar su web par consultar si un establecimiento se encuentra abierto. (Pixabay)

Mercadona cierra en las comunidades con festivo

Mercadona cerrado el lunes 2 de noviembre, festivo de Todos los Santos.(Mercadona)
Mercadona cerrado el lunes 2 de noviembre, festivo de Todos los Santos.(Mercadona)

Mercadona mantiene cerrados sus establecimientos el lunes 2 de noviembre en las nueve comunidades donde el festivo se trasladó a esa fecha: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra. Tampoco presta servicio de compra online ni de reparto a domicilio en esos territorios durante la jornada.

PUBLICIDAD

La compañía recomienda consultar su buscador en línea con el código postal para confirmar posibles excepciones locales en capitales como Madrid, Sevilla o Granada.

Carrefour mantiene abiertas sus tiendas de proximidad

Un edificio blanco de Carrefour con su logo azul y un letrero de "Bienvenidos". Se ve un estacionamiento con muchos coches y un cielo azul con nubes
Carrefour Express abre con normalidad el lunes 2 de noviembre.

Carrefour opta por un criterio distinto según el tamaño del establecimiento. Los formatos de proximidad, como Carrefour Express y buena parte de las tiendas Carrefour Market, suelen atender al público el lunes 2 de noviembre, con horarios que oscilan entre las 9:00 y las 15:00 horas en los turnos reducidos, o hasta las 22:30 en los establecimientos de horario completo.

Los hipermercados de la cadena presentan mayor variabilidad: la apertura depende de la normativa comercial de cada municipio, con especial presencia en la Comunidad de Madrid y en zonas de alta afluencia turística, donde sí reciben clientes en horario festivo especial. La compañía dispone de un buscador en su web para consultar la situación de cada tienda antes de desplazarse.

Lidl y Aldi abren con horarios reducidos

Lidl abre con horario reducido el lunes 2 de noviembre.
Lidl abre con horario reducido el lunes 2 de noviembre.

Lidl habilita la apertura de tiendas seleccionadas el lunes 2 de noviembre, principalmente en zonas metropolitanas y de costa con alta densidad turística. El horario más frecuente en estos establecimientos va de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas tiendas extienden su atención hasta las 22:00.

Aldi, por su parte, confirmó la apertura de varios supermercados en distintas ciudades, con franjas que van de 9:00 a 21:30 horas el lunes festivo. En Sevilla, por ejemplo, la cadena mantendrá abiertos cuatro establecimientos ese día, según los calendarios oficiales de cada tienda.

Alcampo abre el lunes en su horario habitual

Alcampo retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
Alcampo retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Alcampo retoma su actividad con normalidad el lunes 2 de noviembre, en el horario habitual de 9:00 a 22:00 horas en los establecimientos situados en comunidades con festivo comercial autorizado. Las tiendas del área comercial que rodea cada hipermercado, dedicadas a moda y otros rubros, suelen operar de 10:00 a 22:00 horas, mientras que las zonas de restauración amplían su franja hasta la noche.

Dia abre buena parte de su red el lunes festivo

Dia retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre. GRUPO DIA
Dia retoma su horario habitual el lunes 2 de noviembre. GRUPO DIA

Grupo Dia destaca por mantener operativa una parte significativa de su red durante la jornada festiva. En Sevilla, 52 establecimientos con horario disponible figuran abiertos el lunes 2 de noviembre, aunque las franjas horarias varían según cada local.

Las franquicias locales y los formatos de menor tamaño, como Dia Go, concentran gran parte de estas aperturas, generalmente en horario matinal de 9:00 a 14:30 o 15:00 horas. La compañía recomienda verificar el horario específico de cada tienda antes de acudir, dado que no existe un criterio único para toda la red.

El Corte Inglés abre en zonas con festivo comercial autorizado

El Corte Inglés (Adobe Stock)
El Corte Inglés abre con horario especial el lunes 2 de noviembre.(Adobe Stock)

El Corte Inglés e Hipercor cierran sus grandes almacenes en la mayoría del territorio el lunes 2 de noviembre, salvo en las comunidades y municipios con festivo comercial autorizado. En Madrid y en distintos puntos de Andalucía, ambas marcas abrirán con horario reducido.

Eroski cierra en los días festivos oficiales

Eroski cerrado el lunes 2 de noviembre, festivo de Todos los Santos. EROSKI
Eroski cerrado el lunes 2 de noviembre, festivo de Todos los Santos. EROSKI

Eroski respeta el descanso festivo en la mayoría de sus establecimientos.

Este criterio se repite en gran parte de su red, especialmente en los territorios donde la cadena tiene mayor presencia, como el País Vasco y Navarra. La compañía recomienda consultar el calendario de aperturas disponible en su página web o el localizador de tiendas, dado que algunos establecimientos pueden aplicar horarios distintos según el municipio.

Centros comerciales y tiendas de conveniencia

Varios centros comerciales aprovechan la jornada de apertura autorizada para mantener actividad plena.

Para quienes necesiten realizar compras de última hora, las tiendas de conveniencia ubicadas en estaciones de servicio mantienen su actividad durante el festivo sin restricciones horarias, al igual que buena parte de los pequeños comercios de alimentación de barrio.

Temas Relacionados

Supermercados EspañaMercadonaLidlEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dani Rovira, una marca personal que va más allá del humor: “Un gran éxito puede convertirte en famoso, pero son tus decisiones e identidad lo que determina su continuidad”

La experta en construcción de autoridad y marca personal, Ana Jiménez, analiza para ‘Infobae’ la evolución pública del actor malagueño a lo largo de sus más de diez años de carrera

Dani Rovira, una marca personal que va más allá del humor: “Un gran éxito puede convertirte en famoso, pero son tus decisiones e identidad lo que determina su continuidad”

Todos los regalos de la princesa Leonor hasta los 21 años: de una camiseta de la Selección Española a embutido a pie de calle o la joya histórica de su bisabuelo

La heredera ha cumplido un año más con una gran colección de objetos que va desde libros hasta sus comidas favoritas

Todos los regalos de la princesa Leonor hasta los 21 años: de una camiseta de la Selección Española a embutido a pie de calle o la joya histórica de su bisabuelo

Eduardo Salanova, el chef con estrella Michelin en un antiguo vagón de 1927 en los Pirineos: “Recreamos el sabor de los corderos que pastan algas en Francia”

El restaurante forma parte de un hotel ubicado en la histórica estación internacional de Canfranc, en Huesca, un punto de conexión clave entre Francia y España durante gran parte del siglo XX

Eduardo Salanova, el chef con estrella Michelin en un antiguo vagón de 1927 en los Pirineos: “Recreamos el sabor de los corderos que pastan algas en Francia”

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Desde 2021, la llegada de Ouigo, Iryo y Avlo multiplicó la competencia y bajó los precios, pero el gasto en mantenimiento por pasajero se desplomó mientras la subcontratación avanzaba en toda la red

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Una oposición pública de Adif, un reconocimiento médico exigente y una formación reglada marcan los pasos hacia esta habilitación profesional

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

ECONOMÍA

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

DEPORTES

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario