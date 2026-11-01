España

“No quería envejecer en una residencia”: así es la cooperativa que ha transformado un antiguo hotel en viviendas para personas mayores

Aurora Moreno ha decidido sumarse a este proyecto en de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde unas 40 personas vivirán con autonomía y decidirán en asamblea cómo transcurrirá su vejez

Inauguración del proyecto 'Walden XXI' en San Felíu de Guixols, Girona. (Sostre Cìvic)
Inauguración del proyecto 'Walden XXI' en San Felíu de Guixols, Girona. (Sostre Cìvic)
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Aurora Moreno tiene 73 años y nunca se ha imaginado pasando su vejez en una residencia. Siempre que la salud lo permita, prefiere decidir cómo vivir, con quién hacerlo y qué cuidados recibir. Por eso acaba de dejar su piso en Barcelona para instalarse en Sant Feliu de Guíxols, Girona, en Walden XXI, el primer proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso para personas mayores que la asociación Sostre Cívic ha puesto en marcha esta semana en Cataluña. Se trata del antiguo hotel Jecsalis, que se ha transformado en una comunidad de 31 viviendas para unas 40 personas donde sus residentes disponen de pisos privados y de cerca de 800 metros cuadrados de espacios comunes, incluyendo cocina y comedor, biblioteca, lavandería, salas polivalentes, talleres y un jardín interior.

“Siempre hablaba con mis amigos de que, cuando fuéramos mayores, nos gustaría vivir todos juntos en un sitio así. En 2019 vi el proyecto en redes sociales, pedí información y, después de una entrevista, decidí entrar en la cooperativa”, explica Moreno a Infobae desde Barcelona, donde ha vivido hasta ahora y es propietaria de un piso que quiere seguir conservando. Otros socios han vendido sus viviendas, las han puesto en alquiler o procedían ya de un arrendamiento, pero todos comparten la apuesta por una fórmula residencial distinta de la tradicional.

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Aurora Moreno es una de las socias de la cooperativa de vivienda. (Sostre Cìvic)
Aurora Moreno durante la entrega de las casas. (Sostre Cìvic)

Moreno espera “envejecer activamente” en un entorno donde las decisiones se tomarán en asamblea y los cuidados se organizarán de forma colectiva. “No siempre es fácil, pero se trata de ser equitativos, de compartir el futuro y los cuidados, porque esta sociedad tiende a marginar a las personas mayores y en las residencias se nos infantiliza. Somos mayores, pero no tontos”, añade. Los socios llevan desde 2019 preparando la convivencia y para Moreno, además, la experiencia no es nueva, ya que durante su juventud vivió varios años en proyectos comunitarios. Ahora confían en que Walden XXI sirva como referencia para extender este modelo a otros puntos de España.

Un capital de 60.000 euros más las cuotas mensuales

En este caso, cada persona que entra en la cooperativa debe aportar 60.000 euros como capital social, si bien esa cantidad se puede recuperar en caso de se abandone el proyecto, y esa aportación inicial se suma una cuota mensual de unos 1.500 euros. El pago cubrirá una parte de la financiación hipotecaria del edificio, suscrita a 27 años, y los gastos comunes, entre ellos el salario de la persona encargada de cocinar, la luz y el agua.

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Imagen del antiguo hotel Jecsalis en Sant Feliu de Guíxols, Girona, transformado en 31 viviendas. (Sostre Cìvic)
Imagen del antiguo hotel Jecsalis en Sant Feliu de Guíxols, Girona, transformado en 31 viviendas. (Sostre Cìvic)

“El proyecto ofrece una respuesta a la soledad no deseada y a la necesidad de decidir cómo y con quién envejecer. Las personas que vivirán en él han participado en la definición de los espacios y en la organización de la vida comunitaria, con la autogestión, los cuidados y el apoyo mutuo como ejes centrales”, explican desde Sostre Cìvic, que impulsa desde 2004 el acceso a la vivienda mediante el modelo de cesión de uso, de forma que la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los inmuebles y las personas socias aportan una entrada y una cuota para residir en ellos, sin comprar la vivienda de forma individual ni depender de un alquiler convencional.

Miles de pensionistas de distintos puntos de España se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar pensiones dignas, mejores salarios y acceso a una vivienda asequible.

“Este modelo garantiza un derecho de uso estable a precio de coste, preservando la vivienda de la especulación. Además, la transformación del antiguo hotel también muestra cómo se puede recuperar patrimonio en desuso para dar respuesta a necesidades residenciales y sociales”, aseguran.

Además de este proyecto pionero de vivienda cooperativa para personas mayores, Sostre Cívic inaugurarse próximamente otros dos más en Cataluña.

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