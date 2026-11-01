Así ha sido la boda de Andrea Duro y Guillermo Sánchez: dos vestidos personalizados, un enclave muy especial y los invitados

Andrea Duro durante su boda. (EUROPA PRESS).

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Andrea Duro y Guillermo Sánchez han celebrado este sábado, 31 de octubre, la esperada boda que la pareja lleva preparando durante meses. Después de formalizar su matrimonio el pasado jueves en una ceremonia civil íntima en Madrid, la actriz y el operador de cámara han reunido a familiares y amigos en una jornada llena de recuerdos, guiños personales y moda española. Una celebración en la que la intérprete ha vuelto a vestirse de blanco y ha confiado en su amigo Álvaro Lucas, director creativo de Baro Lucas, para diseñar los dos vestidos que ha lucido en su gran día.

La pareja ha escogido como escenario la Finca La Montaña, en Aranjuez, un enclave muy especial para Andrea. No en vano, sus jardines y sus instalaciones fueron escenario del rodaje de FoQ: el reencuentro, la continuación de la popular serie Física o Química que Antena 3 estrenó en 2020. En aquella ficción, la actriz volvió a ponerse en la piel de Yoli, el personaje que la dio a conocer y que marcó sus primeros años de carrera. La elección del lugar supone así un homenaje a sus orígenes profesionales y a una etapa que sigue ocupando un lugar destacado en su trayectoria.

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La finca, con más de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes y un palacete construido por orden de Carlos III en 1760, ha acogido una celebración en la que la nostalgia ha compartido protagonismo con los detalles de alta costura.

Dos vestidos de novia

La gran incógnita de la jornada era el vestido elegido para la ceremonia. Andrea ha confiado en Baro Lucas para crear una pieza que comenzó a tomar forma hace medio año y que ha requerido seis pruebas de vestuario: una primera sobre toile, el tejido empleado para ajustar el patrón, y otras cinco con el material definitivo.

Andrea Duro y Guillermo Sánchez en su boda (INSTAGRAM).

“Poco a poco hemos ido dando forma al vestido, evolucionando desde aquella primera idea hasta llegar al resultado final”, ha explicado Álvaro Lucas sobre un proceso en el que ambos han trabajado estrechamente. El propósito era conseguir un diseño elegante y atemporal que respetara el estilo de la actriz, sin convertirla en alguien diferente para la ocasión.

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El resultado es un vestido de silueta columna realizado en doble crepé, con una cola incorporada mediante una sobrefalda que aporta movimiento. El escote asimétrico, de líneas onduladas, continúa en una espalda de la misma inspiración, recorrida por una hilera de botones nupciales. Las mangas largas, que llegan hasta las manos y terminan con botonadura en los puños, completan una propuesta de líneas depuradas.

El detalle que rompe con la sobriedad del conjunto es una lazada de terciopelo de algodón negro situada en la espalda. No se trata de un adorno elegido al azar: remite a otra creación de Baro Lucas, el primer diseño que la firma realizó para Andrea con motivo de los Premios Academia de la Moda Española de 2025. La actriz ha completado el estilismo con sandalias de Aquazzura y pendientes de Joyas Sardinero, además de un moño bajo pulido. También ha incorporado un detalle familiar a su ramo: la cinta que lo rodeaba estaba bordada por su madre.

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Andrea Duro y Guillermo Sánchez en su boda (INSTAGRAM).

Para la fiesta, la novia ha apostado por una segunda creación independiente, en lugar de transformar el vestido principal. La idea parte de una silueta que llevaba tiempo llamando su atención dentro del archivo histórico de la firma y que el equipo ha adaptado para convertirla en una versión nupcial cómoda y pensada para disfrutar de la celebración.

Una historia de amor que empezó entre cámaras

El enlace también ha despertado el interés de los seguidores de Física o Química por la presencia de varios rostros vinculados a la ficción. Entre los asistentes se ha podido ver a Angy Fernández, Adam Jezierski, Leonor Martín y José Lamuño, que interpretó al marido de Yoli en el reencuentro de la serie.

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Precisamente, Angy ha compartido algunos de los momentos más especiales de la jornada, entre ellos el paseo de los recién casados ante sus invitados. También José Lamuño ha dedicado unas palabras a la actriz recordando el rodaje de la ficción: “Mismo lugar... 6 años de diferencia, me vuelves a dejar en el altar. Esta vez será para siempre, te quiero mucho”.

Andrea Duro y José Lamuño en su boda (INSTAGRAM).

La historia de Andrea y Guillermo, sin embargo, comenzó bastante antes de su boda. Ambos coincidieron durante el rodaje de Velvet Colección, donde él trabajaba en el equipo de cámara. La actriz ha contado que entonces intentó llamar su atención, aunque no tuvo demasiado éxito: “Yo creo que ni me vio”, bromeó este sábado ante las cámaras de Fiesta. Sus caminos volvieron a cruzarse tiempo después en otro proyecto y, esta vez, sí surgió el amor.

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Tras anunciar su compromiso en octubre de 2025, la pareja ha culminado ahora su historia con dos celebraciones. La primera, el jueves 29, fue una ceremonia civil en Madrid, para la que Andrea escogió un conjunto champán de JCPajares. Este sábado, rodeados de sus seres queridos, han celebrado la boda que habían imaginado: una jornada en la que su historia personal, sus amistades y los recuerdos de la serie que lanzó a la actriz han estado muy presentes.