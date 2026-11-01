El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este lunes 2 de noviembre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 2 de noviembre

Precio de media: 176.8 euros por megavatio hora

Precio máximo: 300.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 1.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 250.96 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 243.94 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 233.48 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 227.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 223.24 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 230.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 243.94 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 272.44 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 269.56 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 1.75 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 190.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 279.79 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 258.06 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 238.11 euros por megavatio hora.