España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Este es el precio de la luz es el país para este lunes 2 de noviembre, así como las tarifas más caras y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la luz

Día: 2 de noviembre

Precio de media: 176.8 euros por megavatio hora

Precio máximo: 300.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 1.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 250.96 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 243.94 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 233.48 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 227.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 223.24 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 230.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 243.94 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 272.44 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 269.56 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 1.75 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 190.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 279.79 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 258.06 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 238.11 euros por megavatio hora.

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