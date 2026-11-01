España

Más de 300 migrantes llegan a El Hierro en dos cayucos tras seis días de travesía desde Gambia

Según los datos del Ministerio del Interior, las llegadas a Canarias han bajado este año un 33,5%

Efectivos de Salvamento Marítimo acompañan un cayuco con decenas de personas migrantes cerca de El Hierro. (Europa Press)
Efectivos de Salvamento Marítimo acompañan un cayuco con decenas de personas migrantes cerca de El Hierro. (Europa Press)
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Dos cayucos con 307 personas migrantes han llegado este sábado por la noche al puerto de La Restinga, en El Hierro, después de seis días de travesía desde Gambia, según datos de los servicios de emergencia recogidos por la agencia EFE.

La primera embarcación atracó a las 19:30 horas, escoltada por la Salvamar Navia. A bordo viajaban 193 personas: 173 hombres, diez mujeres y diez menores. Habían partido de Barra, en Gambia, y procedían de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil.

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Siete minutos más tarde, a las 19:37 horas, llegó un segundo cayuco con 114 ocupantes, asistido por la Salvamar Diphda, y entre ellos había 102 hombres, seis mujeres y seis menores cuya condición todavía debía confirmarse. Esta segunda embarcación había salido de Brufut, también en Gambia, con personas procedentes de Senegal, Gambia y Níger.

La ruta atlántica es la más mortífera

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre al menos 80 personas fallecieron tras el naufragio de un cayuco que había partido de Gambia con rumbo a Canarias, entre ellas un bebé. La embarcación llevaba 127 ocupantes y permaneció 26 días a la deriva. Cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

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Según los informes publicados por la ONG Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año, de acuerdo a los últimos datos publicados.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Bajan las llegadas de migrantes

Según los datos del Ministerio del Interior, un total de 27.230 personas migrantes llegaron a España por vía marítima y terrestre entre el 1 de enero y el 15 de este año, lo que supone un 5,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando arribaron 28.922.

Las personas migrantes que han llegado por mar a la Península y Baleares han aumentado un 9,8%, pasando de 12.252 en 2025 a 13.458 este año, y lo han hecho en 797 embarcaciones. Sin embargo, las llegadas a Canarias han bajado un 33,5%, al situarse en un total 8.970, mientras que el año pasado fueron 13.491, de acuerdo a la información del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Durante estos diez primeros meses y medio hasta Ceuta han llegado 4.076 personas migrantes, un 41% más de los 2.890 que arribaron en 2025. Estas cifras no incluyen la entrada masiva a la ciudad autónoma ocurrida a finales de julio, que derivó en una crisis humanitaria sin precedentes. En Melilla, en tanto, llegaron 701 personas, frente a las 260 del mismo período del año anterior.

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