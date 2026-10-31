El precio de la luz en España para este 1 de noviembre

El precio de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

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El precio de luz en Españacambia constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este domingo 1 de noviembre, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 1 de noviembre

Tarifa media: 163.19 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 261.93 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.27 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 1 de noviembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 255.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 251.59 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 246.43 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 241.04 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 237.93 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 240.32 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 242.72 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 247.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 204.04 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.78 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.09 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.27 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.38 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 157.15 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 242.94 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 255.04 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 261.93 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 260.92 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 251.13 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 234.77 euros por megavatio hora.