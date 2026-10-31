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A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

El equipo rojiblanco no gana en el Ciutat de València desde 2020. Si se hace con los tres puntos sería líder a la espera de lo que haga el FC Barcelona

El Cholo Simeone busca batir el récord de Luis Aragonés en arenas movedizas. (EFE/ Juanjo Martín)
El Cholo Simeone busca batir el récord de Luis Aragonés en arenas movedizas. (EFE/ Juanjo Martín)
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Vuelve LaLiga para uno de los aspirantes al título. En una semana donde el fútbol es lo de menos, una pequeña parte de la afición al deporte rey puede darse una alegría y asaltar el liderato aunque sean solo unas horas. El Levante recibe este sábado al Atlético de Madrid en el Ciutat de València.

El encuentro arrancará a las 14:00 horas y enfrenta a dos equipos con objetivos diferentes: los granotas necesitan sumar para alejarse de la zona baja, mientras que los rojiblancos quieren prolongar su buena dinámica y aprovechar el tropiezo del FC Barcelona, si lo hay, esta noche ante el Alavés.

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El conjunto dirigido por Luís Castro ocupa la decimocuarta posición, con 10 puntos después de 10 jornadas, dos por encima de los puestos de descenso. Los valencianos llegan después de caer ante la Real Sociedad (2-1), un resultado que frenó su progresión tras la victoria frente al Athletic Club (3-1). Sin embargo, el Levante ha demostrado que puede competir contra rivales de entidad en su estadio, donde también goleó al Betis (5-2) y plantó cara al Barça (2-4).

Enfrente estará un Atlético que atraviesa uno de sus mejores momentos del curso. Los de Diego Pablo Simeone son segundos, con 25 puntos, a dos del equipo de Hansi Flick, y encadenan seis victorias consecutivas en LaLiga. Además, los rojiblancos podrían colocarse líderes provisionales a la espera de que el conjunto azulgrana dispute su partido.

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Y por si fuera poco, el partido tiene también un componente especial para Simeone. El argentino está a una victoria de alcanzar las 344 que consiguió Luis Aragonés, una cifra que le permitiría igualar al histórico técnico rojiblanco como el entrenador con más triunfos en la historia de la Liga.

El Ciutat de València, un escenario incómodo

Pese a la diferencia en la clasificación, el Levante tiene motivos para confiar en sus posibilidades. El Atlético lleva sin ganar en Liga en el Ciutat de València desde 2020 y ha empatado en sus tres últimas visitas. La más reciente, en la temporada pasada, terminó con un 0-0.

Luís Castro recupera a Dela para la convocatoria, mientras que Enzo Bardeli seguirá fuera por lesión. El equipo valenciano buscará hacerse fuerte ante su afición y repetir las buenas actuaciones que ya ha protagonizado esta temporada frente a rivales de la parte alta.

Estadio Ciutat de Valencia. (EFE/Kai Forsterling)
Estadio Ciutat de Valencia. (EFE/Kai Forsterling)

Julián, a seguir en racha

Sin embargo, los motivos para asaltar el Ciutat de València son claros. Liderato, racha de siete partidos, récord histórico y, sobre todo, confirmar que Julián Álvarez ha vuelto. El delantero argentino ha recuperado el olfato goleador después de un inicio de campaña complicado y ha marcado en sus dos últimos encuentros: ante el Stuttgart, en Champions League, y frente al Deportivo de La Coruña, en LaLiga. Un gol que sirvió para dar los tres puntos en el Metropolitano.

Julián Álvarez le pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid tras haber declarado que quería marcharse del club durante el último mercado de pases

¿A qué hora y dónde ver el Levante-Atlético de Madrid?

El partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports se disputa este sábado 31 de octubre de 2026, a las 14:00 horas, en el estadio Ciutat de València. El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar LALIGA, en la plataforma Movistar Plus+.

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