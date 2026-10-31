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Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

PP y Vox piden la dimisión del ministro, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

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El ministro de Transportes ofrece una cronología del accidente de Urda y responde a los periodistas durante cerca de dos horas.

La última hora del accidente de trenes en Toledo sigue teniendo Urda como principal foco, aún con la búsqueda de restos biológicos mientras se retiran las pesadas estructuras del Renfe y el Iryo. La cifra de fallecidos es de 69, aún no definitiva. Del lado político, Óscar Puente ofreció este viernes una extensa rueda de prensa con toda la información a disposición del Ministerio de Transportes, señalando que el sistema LZB ha fallado en 170 ocasiones este 2026 o que valora el cierre al servicio de la línea Madrid-Barcelona hasta que concluyan las labores de remodelación. Juanma Moreno ha declarado que la Madrid-Andalucía no es segura, extendiendo la desconfianza ya generalizada en la alta velocidad española. PP y Vox piden la dimisión de Puente, pero también el Frente Amplio, como voces en el PSOE. Pedro Sánchez mantiene la confianza en su dirigente, pero la presión para su destitución es cada vez mayor.

07:53 hsHoy

La angustia de las 70 familias que siguen buscando a los desaparecidos del accidente de tren de Urda 48 horas después: “Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”

La Guardia Civil ha recibido 70 denuncias de desapariciones, la mayoría en Toledo

Las familias continúan buscando a los desaparecidos del accidente de tren. (Montaje Infobae)
Las familias continúan buscando a los desaparecidos del accidente de tren. (Montaje Infobae)

La Guardia Civil ha recibido un total de 70 denuncias de desaparecidos tras el accidente ferroviario del pasado miércoles. El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de la localidad de Urda, en Toledo, ha dejado ya 69 víctiams mortales y cientos de heridos.

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07:38 hsHoy

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

El país cuenta con casi 4.000 kilómetros de vías rápidas, la mayor extensión del continente, pero queda 370 millones de euros por detrás de Francia; 6.064 millones de Italia; y más de 13.000 millones por detrás de Alemania en inversión ferroviaria

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda (Diego Radamés / Europa Press)
Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda (Diego Radamés / Europa Press)

Este miércoles, la localidad toledana de Urda fue escenario de un grave accidente ferroviario que dejó al menos 69 muertos y que ha ocurrido nueve meses y 11 días después del siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas sobre la misma línea de alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el choque de “verdaderamente inverosímil” e “inexplicable”, y centró la explicación en la orden dada desde el centro de control de Adif en Atocha, que autorizó al convoy a reanudar la marcha pese a encontrarse un tren detenido en su trayecto.

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07:35 hsHoy

Huelva despide a Fátima Báñez

San Juan del Puerto despidió este viernes a la exministra de Empleo, con la presencia de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y más destacados dirigentes del PP y la CEOE, donde trabajaba.

San Juan del Puerto (Huelva) acogió este viernes el funeral de la exministra de Empleo Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda, al que asistieron destacados dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, y de la CEOE, con Antonio Garamendi a la cabeza.

07:29 hsHoy

69 fallecidos y 67 desaparecidos

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya las autopsias de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda, en Toledo, de las que se ha identificado a 36, a todas ellas por huella dactilar.

La Guardia Civil ha recogido 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos, 38 de ellas en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño, mientras que cinco personas han sido localizadas con vida.

Tras esas cinco localizaciones -informa la agencia EFE-, se mantienen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

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