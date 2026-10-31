Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

La última hora del accidente de trenes en Toledo sigue teniendo Urda como principal foco, aún con la búsqueda de restos biológicos mientras se retiran las pesadas estructuras del Renfe y el Iryo. La cifra de fallecidos es de 69, aún no definitiva. Del lado político, Óscar Puente ofreció este viernes una extensa rueda de prensa con toda la información a disposición del Ministerio de Transportes, señalando que el sistema LZB ha fallado en 170 ocasiones este 2026 o que valora el cierre al servicio de la línea Madrid-Barcelona hasta que concluyan las labores de remodelación. Juanma Moreno ha declarado que la Madrid-Andalucía no es segura, extendiendo la desconfianza ya generalizada en la alta velocidad española. PP y Vox piden la dimisión de Puente, pero también el Frente Amplio, como voces en el PSOE. Pedro Sánchez mantiene la confianza en su dirigente, pero la presión para su destitución es cada vez mayor.
La Guardia Civil ha recibido un total de 70 denuncias de desaparecidos tras el accidente ferroviario del pasado miércoles. El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de la localidad de Urda, en Toledo, ha dejado ya 69 víctiams mortales y cientos de heridos.
Este miércoles, la localidad toledana de Urda fue escenario de un grave accidente ferroviario que dejó al menos 69 muertos y que ha ocurrido nueve meses y 11 días después del siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas sobre la misma línea de alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el choque de “verdaderamente inverosímil” e “inexplicable”, y centró la explicación en la orden dada desde el centro de control de Adif en Atocha, que autorizó al convoy a reanudar la marcha pese a encontrarse un tren detenido en su trayecto.
Huelva despide a Fátima Báñez
San Juan del Puerto (Huelva) acogió este viernes el funeral de la exministra de Empleo Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda, al que asistieron destacados dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, y de la CEOE, con Antonio Garamendi a la cabeza.
69 fallecidos y 67 desaparecidos
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya las autopsias de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda, en Toledo, de las que se ha identificado a 36, a todas ellas por huella dactilar.
La Guardia Civil ha recogido 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos, 38 de ellas en Toledo, 24 en Madrid, 8 en Sevilla, una en Ciudad Real y una en Logroño, mientras que cinco personas han sido localizadas con vida.
Tras esas cinco localizaciones -informa la agencia EFE-, se mantienen activas 67 denuncias por desaparición, de las que 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.