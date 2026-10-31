Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

El ministro de Transportes ofrece una cronología del accidente de Urda y responde a los periodistas durante cerca de dos horas.

La última hora del accidente de trenes en Toledo sigue teniendo Urda como principal foco, aún con la búsqueda de restos biológicos mientras se retiran las pesadas estructuras del Renfe y el Iryo. La cifra de fallecidos es de 69, aún no definitiva. Del lado político, Óscar Puente ofreció este viernes una extensa rueda de prensa con toda la información a disposición del Ministerio de Transportes, señalando que el sistema LZB ha fallado en 170 ocasiones este 2026 o que valora el cierre al servicio de la línea Madrid-Barcelona hasta que concluyan las labores de remodelación. Juanma Moreno ha declarado que la Madrid-Andalucía no es segura, extendiendo la desconfianza ya generalizada en la alta velocidad española. PP y Vox piden la dimisión de Puente, pero también el Frente Amplio, como voces en el PSOE. Pedro Sánchez mantiene la confianza en su dirigente, pero la presión para su destitución es cada vez mayor.