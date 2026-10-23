La princesa Leonor recibe en solitario a los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026 en una jornada histórica

La princesa Leonor participa en el acto de entrega en solitario de las insignias a las personalidades galardonadas con los Premios Princesa de Asturias

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El salón Covadonga del emblemático Hotel de la Reconquista de Oviedo ha sido testigo este viernes, 23 de octubre, de un hito determinante en la trayectoria institucional de la princesa Leonor. En una mañana repleta de emociones y a pocas horas de la solemne gala vespertina en el Teatro Campoamor, la heredera a la Corona ha asumido por primera vez en solitario la recepción oficial a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026. Una escena inédita en la historia de estas jornadas en la que, por primera ocasión, no ha contado con la compañía ni el respaldo presencial de Felipe VI, doña Letizia ni de su hermana, la infanta Sofía.

Este significativo movimiento consolida la hoja de ruta marcada por el propio monarca durante la pasada edición, cuando deslizó con naturalidad que había llegado el momento de ceder un espacio preferente a su primogénita en los premios que llevan su título. Lejos de limitarse a una fría sesión de fotos protocolaria, el encuentro ha permitido a la princesa compartir minutos de charla distendida con personalidades de talla mundial, desfilando ante ella referentes indiscutibles como la leyenda del fútbol Leo Messi, el mito del rock Patti Smith, los creadores de la factoría japonesa Studio Ghibli o el reputado novelista británico Julian Barnes.

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Consciente de la trascendencia de su estreno a solas en el salón Covadonga, la princesa ha querido imprimir su propio sello generacional a la cita desde el primer minuto. Su Alteza Real ha sorprendido tanto a los ilustres invitados como a los presentes instaurando una entrañable costumbre nunca vista en estas audiencias: aplaudir de forma individualizada a todos y cada uno de los galardonados al estrecharles la mano. Un gesto espontáneo y cercano que ha desarmado la rigidez ceremonial habitual, demostrando una notable soltura ante figuras consagradas del panorama internacional.

Una recepción con impronta propia

La lista de personalidades que han desfilado ante la heredera concentraba buena parte de la expectación mediática que ha revolucionado el Principado a lo largo de toda la semana. El acto es solo la antesala de lo que se vivirá esta tarde en la gran gala, una gala que lleva décadas encabezando su propio padre, el rey Felipe VI.

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La princesa Leonor en Oviedo. (Grosby Group)

En un ambiente donde la solemnidad inicial dio paso a una evidente calidez, Leonor fue recibiendo uno a uno a los premiados de las ocho categorías: la astronauta Christina Koch (Concordia), el historiador Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los responsables de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional) y el trío de investigadores que revolucionó la secuenciación del ADN, David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica).

La complicidad con la infanta Sofía

Esta audiencia en solitario ha sido la joya de la corona dentro de una mañana de intensa actividad en las estancias del Reconquista, que arrancó a primera hora con una estampa muy distinta. La agenda matinal se abrió con un encuentro conjunto de Leonor y la infanta Sofía con los graduados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo.

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La princesa Leonor en la entrega de insignias. (Grosby Group)

Tras esa primera toma de contacto con los jóvenes talentos asturianos, los cuatro miembros de la Familia Real se reunieron al completo para presidir las audiencias con los galardonados con las Medallas de Asturias, así como con los Hijos Predilectos y Adoptivos de 2026. Concluido después el debut en solitario de la heredera en el salón Covadonga, Leonor volvió a reagruparse con don Felipe, doña Letizia y la infanta Sofía para saludar a los presidentes de los jurados y a los patronatos de la Fundación. Una secuencia de actos milimetrada que ha servido de preámbulo idóneo antes de enfilar el camino hacia el Teatro Campoamor, donde esta tarde Leonor volverá a compartir protagonismo con su padre en el escenario central de la cultura española.