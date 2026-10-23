La princesa Leonor deslumbra como nunca con un semirrecogido y apuesta todo a un color en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

El rey Felipe de España y la princesa Leonor asisten a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

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Todas las miradas estaban puestas en el estilismo de la princesa Leonor en el Teatro Campoamor, y la heredera no ha defraudado. En un año clave marcado por su plena madurez institucional y su papel protagonista absoluto en los Premios Princesa de Asturias 2026, su armario de gala ha dado un salto definitivo. Leonor ha aparcado definitivamente los códigos juveniles de ediciones anteriores para abrazar una imagen rotunda, depurada y de impecable alta etiqueta, demostrando que su evolución como futura reina camina de la mano de una identidad estética cada vez más sofisticada y segura.

La elección de Leonor en el Campoamor marca un punto de inflexión incuestionable en su relato visual. Lejos de quedar a la sombra de los siempre celebrados estilismos de doña Letizia, la princesa de Asturias ha demostrado una seguridad y una personalidad arrolladoras a la hora de defender una pieza de gala, equilibrando la sobriedad que exige la máxima solemnidad del acto con guiños a las tendencias más actuales de su generación.

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Una fórmula de elegancia sin estridencias que confirma su transición definitiva hacia un vestidor de Estado con sello propio y que ha arrancado una ovación unánime nada más pisar el coliseo asturiano.

Antes de cruzar las puertas del coliseo, la entrada exterior ha vuelto a regalarnos la imagen más vibrante de la jornada sobre la emblemática alfombra azul, teñida con el color identitario del Principado. Entre el sonido ensordecedor de las bandas de gaitas y una marea de banderas asturianas y españolas, cientos de ovetenses han desafiado la fresca tarde otoñal para arropar a los reyes y a sus hijas tras las vallas de seguridad. Sonrisas, gestos de complicidad hacia los vecinos y un baño de masas que ha marcado el compás previo a la gala, donde doña Letizia ha derrochado cercanía y porte a partes iguales.

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