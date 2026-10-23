La princesa Ingrid de Noruega deslumbra en su debut como heredera: así ha lucido la tiara de amatistas que Harald V regaló a la reina Sonia

El debut de Ingrid Alexandra de Noruega. (Grosby Group)

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El Palacio Real de Oslo vivió este jueves, 22 de octubre de 2026, una de esas noches destinadas a marcar una nueva era en la monarquía escandinava. Apenas dos meses después del fallecimiento del rey Harald V a los 89 años y tras concluir el periodo oficial de luto, la institución retoma el pulso a sus grandes compromisos institucionales. La tradicional cena de gala con los miembros del Storting (el Parlamento noruego) sirvió como carta de presentación formal para el rey Haakon VIII y, muy especialmente, para su primogénita, la princesa heredera Ingrid Alexandra. Con tan solo 22 años, la joven asumió con aplomo el papel de primera dama en la velada más importante del calendario político de palacio, arropando a su padre y a su abuela, la reina Sonia.

La cita requería etiqueta de gala y el estilismo de la heredera no defraudó a los expertos de la crónica social. La princesa hizo su entrada en los salones palaciegos con un moderno y favorecedor vestido en color violeta oscuro, de corte asimétrico, que contrastaba con el impecable traje blanco escogido por la reina Sonia. Sin embargo, todas las miradas y los objetivos de las cámaras se dirigieron de inmediato a su cabeza: sobre su melena recogida había una tiara que nunca antes había llevado en público y cuya tonalidad combinaba a la perfección con el tejido de su diseño.

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La gran sorpresa de la velada residió precisamente en esta elección joyera. Muchos esperaban que Ingrid Alexandra volviera a apostar por la histórica diadema Boucheron de perlas y diamantes, la pieza de 1900 que perteneció a la princesa Ingeborg de Suecia, luego a la princesa Ragnhild y que sus abuelos le regalaron al cumplir la mayoría de edad en 2022. En su lugar, la joven dio un paso al frente estrenando la codiciada tiara de amatistas de la Corona, un gesto cargado de intencionalidad que evidencia su madurez y su creciente peso en la primera línea institucional.

El nuevo papel de Ingrid de Noruega. (Grosby Group)

Un tesoro de tres generaciones en Noruega

La tiara que coronó el debut de Ingrid Alexandra como heredera directa es una de las piezas con mayor carga emocional del cofre de los Bernadotte y los Glücksburg. Su origen documentado se remonta a 1997, cuando el rey Harald V decidió regalársela a su esposa con motivo de su 60 cumpleaños. Realizada con una sucesión de llamativas amatistas en tono púrpura engastadas en una estructura geométrica de diamantes, forma parte de un conjunto completo que incluye pendientes, collar, pulseras y un broche a juego.

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Ingrid de Noruega ha debutado junto a su padre y su abuela. (Grosby Group)

Más allá de su valor material, la joya destaca por su singular versatilidad técnica: la estructura superior se puede desmontar para utilizarse como gargantilla, una fórmula que la reina Sonia exhibió con frecuencia en sus recepciones de gala. Con el paso de los años, la tiara se convirtió en un símbolo de complicidad entre las mujeres de la Casa Real, siendo lucida en visitas de Estado y banquetes tanto por la princesa Marta Luisa como por la propia Mette-Marit, quien la llevó de forma muy recordada en 2010 durante la visita de la reina Beatriz de los Países Bajos.

La gran ausencia de Mette-Marit

La destacada presencia de Ingrid Alexandra en la cena parlamentaria responde también a una delicada situación médica en el seno de la familia. Su madre, la reina Mette-Marit, continúa centrada en su recuperación tras haberse sometido a un trasplante de pulmón. Siguiendo las recomendaciones estrictas del equipo médico de palacio, la consorte permanecerá en reposo absoluto y alejada de cualquier acto público hasta el verano de 2027, lo que obliga a su hija mayor a asumir temporalmente funciones de representación que habitualmente correspondían a la esposa del soberano.

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La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

No obstante, esta labor de apoyo a su padre tiene una fecha límite muy concreta. Aunque actualmente la princesa heredera cursa un semestre presencial en la Universidad de Oslo para acompañar a su familia en esta etapa de transición, la Casa Real confirmó la semana pasada que en febrero de 2027 retomará su vida académica en la Universidad de Sídney. En Australia le esperan los dos últimos años de su licenciatura en Ciencias Sociales, especializada en Política Internacional y Economía Política, unos estudios que puso en pausa para volar de urgencia a Oslo ante la salud de su madre. Una dualidad entre su deber dinástico y su formación universitaria que Ingrid Alexandra afronta con la naturalidad de quien se prepara, paso a paso y joya a joya, para reinar.