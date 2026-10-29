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Muere Antonio Vázquez en el accidente ferroviario de Urda a los 74 años: el hermano del torero Curro Vázquez y apoderado de Pablo Aguado

El hombre viajaba en el vagón 8 del tren de Iryo con destino a Sevilla cuando se produjo el choque

Antonio Vázquez
Muere Antonio Vázquez. (Instagram)
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La confirmación de las identidades de los fallecidos en el grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda ha sumado un nuevo nombre procedente del sector taurino. Antonio Vázquez, hermano del extorero Curro Vázquez y apoderado profesional del diestro sevillano Pablo Aguado, ha muerto a los 74 años de edad a consecuencia del siniestro, cuyo balance provisional asciende ya a 69 víctimas mortales, entre las que también se encuentra la exministra Fátima Báñez. La noticia se ha ratificado formalmente tras las labores de los equipos forenses mediante el cotejo de pruebas de ADN, poniendo fin a más de veinticuatro horas de búsqueda e incertidumbre tras el descarrilamiento del convoy.

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando el tren de alta velocidad operado por la compañía Iryo, en el que viajaba, cubría el trayecto habitual entre Madrid y Sevilla. El motivo de su desplazamiento respondía a razones profesionales vinculadas a la gestión de la carrera de Aguado: Vázquez se dirigía a tierras andaluzas con el objetivo de visitar la ganadería de Núñez del Cuvillo y revisar las reses destinadas a los compromisos de la próxima temporada. El representante ocupaba una plaza en el vagón 8 del tren, uno de los tramos que sufrió con mayor violencia el impacto y los daños estructurales derivados del choque.

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La confirmación de su fallecimiento cierra un episodio especialmente doloroso para su entorno más cercano, marcado por la desinformación en los instantes posteriores al accidente. Tras no recibir noticias suyas una vez trascendió la magnitud de la catástrofe en tierras manchegas, sus familiares iniciaron una búsqueda continuada por distintos centros hospitalarios sin obtener certezas sobre su paradero. Con la localización de sus restos y la verificación oficial por parte de las autoridades judiciales, la familia asimila una pérdida repentina en el marco de una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España en los últimos años.

La situación de la familia de Antonio Vázquez

Durante las horas posteriores al impacto en Urda, la situación de Antonio Vázquez estuvo rodeada de confusión debido a los problemas en el cruce de datos sobre los heridos y los traslados sanitarios. Su hijo, Fran Vázquez, relató al diario El Mundo la desesperación a la que tuvieron que enfrentarse mientras intentaban recabar algún dato fidedigno sobre el estado de su padre. Aunque en un primer término les llegó información que apuntaba a que había sido localizado y derivado al Hospital Universitario de Toledo, la realidad en las instalaciones fue bien distinta al no figurar físicamente allí.

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La conversación con Atocha recoge la orden de reiniciar el LZB y reanudar la marcha.

“Hay un descontrol total. El nombre de mi padre aparece en la base de datos, pero aquí no está. Nadie sabe nada. Ni la Guardia Civil. Pensamos si lo han derivado a Madrid”, explicaba Fran en aquellos momentos, evidenciando las dificultades logísticas vividas en las primeras fases del operativo de rescate. Con el paso de las horas y al confirmarse que su asiento se encontraba en uno de los vagones que concentraron el mayor número de víctimas mortales, las pesquisas se centraron en el análisis forense, confirmándose finalmente el fallecimiento a través de las pruebas genéticas.

La dirección de la carrera de Pablo Aguado

A diferencia de su hermano Curro Vázquez, quien desarrolló una dilatada trayectoria en los ruedos como torero durante las últimas décadas del siglo pasado, Antonio encaminó su actividad profesional lejos de la arena y de los trajes de luces. Nacido en una familia vinculada a la tauromaquia, comenzó a desenvolverse en las tareas administrativas y organizativas del sector hasta orientar definitivamente su labor hacia el apoderamiento, una figura encargada de la contratación, la gestión de fechas y la defensa de los intereses de los toreros frente a las empresas organizadoras.

Curro Vázquez. (Europa Press)
Curro Vázquez. (Europa Press)

Su actividad profesional cobró una relevancia directa al asumir la dirección de la carrera del diestro sevillano Pablo Aguado. Bajo su gestión en los despachos y su supervisión técnica durante las faenas de campo, Aguado fue consolidando su posición en los carteles de las principales ferias del circuito taurino español y francés. Vázquez mantenía las pautas del apoderamiento tradicional, centrado en el trabajo previo de selección de ganaderías y en el asesoramiento entre bambalinas, una labor que desempeñaba activamente en el momento de producirse el fatal accidente de tren.

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