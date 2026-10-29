España

Théo, el joven que ha creado un mapa interactivo de los incendios forestales basado en una simple observación

El estudiante de 12 años que ha diseñado una plataforma en tiempo real que rastrea fuegos e hidroaviones en todo el mundo

Joven de espaldas frente a un monitor de escritorio que proyecta una imagen satelital con varios focos de fuego en una zona montañosa.
Un joven consulta un mapa satelital con focos activos de incendios forestales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A sus 12 años, Théo ha decidido transformar la indignación que le provoca la imprudencia humana en una herramienta tecnológica útil para salvar bosques y vidas. Este estudiante de secundaria, natural de Vaucluse, en el sureste de Francia, ha diseñado y puesto en marcha “Ojo del cielo”, un ambicioso mapa interactivo capaz de rastrear en tiempo real los incendios forestales de todo el planeta, ubicar los medios de extinción y ofrecer consejos clave de prevención a la ciudadanía.

El detonante de este proyecto fue el trágico verano que devastó decenas de miles de hectáreas en la geografía francesa. Ante las imágenes desgarradoras de las llamas devorando parajes en Occitania, Nueva Aquitania, Provenza-Alpes-Costa Azul e incluso en la región parisina, el menor no pudo quedarse de brazos cruzados. Mientras observaba el comportamiento social frente a esta catástrofe ambiental, constató una realidad que le enfureció profundamente: la falta de conciencia colectiva sobre el origen del fuego.

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Al ser preguntado por el medio Midi Libre sobre el sentimiento exacto que le impulsó a desarrollar la plataforma, el joven responde sin rodeos ni vacilaciones: “Era la rabia”. Y es que el adolescente no comprende la indiferencia de parte de la población ante una amenaza que en el 90% de los casos está provocada por el ser humano. “La gente no reflexiona lo suficiente sobre el tema”, analiza el estudiante. “A la gente le choca, pero no entienden que en cualquier momento ellos mismos pueden provocar incendios. Son los primeros en tirar una colilla al arcén de la carretera”.

En la imagen del pasado julio, vista del incendio en el bosque de Fontainebleau, en Noisy-sur-Ecole, en las cercanías de París. (EFE/GAUTHIER BEDRIGNANS)
En la imagen del pasado julio, vista del incendio en el bosque de Fontainebleau, en Noisy-sur-Ecole, en las cercanías de París. (EFE/GAUTHIER BEDRIGNANS)

Determinado a cambiar esta dinámica y con el objetivo claro de “servir a la gente e informarla”, el joven genio se puso manos a la obra impulsado por la necesidad de actuar. El resultado de su esfuerzo es una plataforma rigurosa, precisa y alimentada por fuentes oficiales.

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Una “pirámide de mapas” al servicio del ciudadano

El desarrollo del sitio web no ha sido un camino rápido ni improvisado: le ha exigido un total de 190 horas de trabajo. Théo describe la arquitectura interna de su plataforma como una “pirámide de mapas” donde cada elemento cumple una función indispensable para el engranaje global. “Están los parques de bomberos, los hidroaviones, los fuegos… Si la base de la pirámide cae, todo lo demás también”, explica el creador sobre la estructura del código que él mismo revisa y perfecciona minuciosamente ante cualquier fallo técnico.

Para dar forma a esta herramienta, el menor ha cruzado múltiples bases de datos públicas de primer nivel. “La fuente principal es la NASA. Luego hay varios sitios web de aviación para localizar los hidroaviones Canadair. Está Météo France y para los parques de bomberos y la base del mapa es OpenStreetMap”.

¿Sabes cómo reaccionar si te sorprende un incendio? Te damos consejos cruciales sobre cómo moverte si estás al aire libre, qué hacer si recibes una orden de confinamiento o evacuación y por qué la inhalación de humo es el mayor peligro.

Más allá del seguimiento cartográfico en vivo de focos e hidroaviones, la web incorpora recursos didácticos con instrucciones sobre cómo reaccionar ante una emergencia e indicaciones preventivas como el desbroce obligatorio en zonas de riesgo. Para facilitar la accesibilidad, Théo ha integrado además un sistema de inteligencia artificial: “Para la gente que tiene dificultades para navegar por las páginas web, pueden preguntar si hay un incendio cerca de su casa, hacer preguntas y obtener una respuesta inmediata, gratuita e ilimitada”.

El joven, que sueña con dedicarse al sector aeronáutico y llegar a ser piloto de aviones, ya busca visibilidad para su iniciativa tras haber contactado con decenas de medios. Con el firme respaldo de sus padres —“Están orgullosos de mí“, comenta con una sonrisa—, Théo no pierde el tiempo y ya trabaja en un segundo desarrollo web enfocado en la previsión de rutas aéreas, consumo de combustible y distancias de aterrizaje.

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