Casa Real emite un comunicado por el accidente de trenes de Toledo: “Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos”

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek (EFE)

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La tragedia ferroviaria que ha sacudido este miércoles 28 de octubre a la provincia de Toledo ha provocado una oleada de reacciones institucionales, entre ellas la de los reyes Felipe VI y Letizia. Los monarcas han querido trasladar públicamente su pesar por las víctimas del siniestro y mostrar su cercanía tanto a las personas heridas como a los familiares de quienes han perdido la vida.

Casa Real ha difundido un mensaje a través de sus canales oficiales en el que don Felipe y doña Letizia reconocen la preocupación que sienten ante lo ocurrido en las inmediaciones de Urda. “Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, han expresado.

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Los reyes también han dedicado unas palabras a los profesionales que se encuentran trabajando sobre el terreno desde que se ha producido el choque. En su comunicado, han querido reconocer la labor de los servicios de emergencia y de todos los efectivos que participan en las tareas de asistencia. “Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”, han añadido.

Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

Un accidente que vuelve a conmocionar a España

El siniestro se ha producido durante la mañana de este miércoles en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, a la altura de Urda. Dos trenes de pasajeros, uno de Renfe y otro de Iryo, se han visto implicados en la colisión, que ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en este corredor.

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La magnitud de lo sucedido ha movilizado a numerosos equipos de emergencia, mientras las autoridades siguen pendientes de la evolución de las labores de rescate y atención a los afectados. Según el balance recogido en las informaciones facilitadas, la cifra de fallecidos ha alcanzado al menos las 30 personas. Las causas del accidente todavía no se han esclarecido.

El mensaje de Felipe y Letizia recuerda al que difundieron el pasado mes de enero, cuando otro grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, volvió a teñir de luto la actualidad. En aquella ocasión, los monarcas manifestaron su inquietud por lo sucedido y trasladaron sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a los heridos.

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Ahora, tras el nuevo siniestro, queda por conocer si la Casa Real introducirá cambios en los compromisos oficiales previstos para los próximos días. Felipe VI tenía programada este miércoles una visita al ejercicio Grifo 2026, en la base militar Jaime I de Bétera, Valencia, y su asistencia a un concierto conmemorativo por el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals en el Auditorio Nacional de Madrid. Para el jueves estaba prevista su participación en la clausura institucional del World Infrastructure Forum.