España

La Aemet adelanta un nuevo giro del tiempo en España: las temperaturas volverán a subir hasta los 25 grados en amplias zonas

Los valores de los termómetros serán superiores a los normales para esta época del año, después de días que han sido frescos en buena parte del país

Vista del amanecer en el centro de Madrid este viernes. (Mariscal/EFE)
Vista del amanecer en el centro de Madrid este viernes. (Mariscal/EFE)
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El tiempo este fin de semana será, en general, estable, gracias a que la situación estará dominada por las altas presiones en la península Ibérica y en las islas Baleares. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este sábado se darán cielos nubosos o cubiertos en el norte peninsular, con precipitaciones en el oeste de Galicia, el área cantábrica oriental, los Pirineos y el nordeste de Cataluña.

Es probable que las lluvias también acaben afectando al norte de Baleares, donde no se descarta que se produzcan chubascos en general moderados. En forma de nieve también caerán las precipitaciones en los Pirineos, donde se esperan nevadas débiles en cotas de en torno a 1.600-1.800 metros, y en ascenso durante el día. En el archipiélago canario también se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, y con intervalos nubosos en el resto.

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Las rachas de viento seguirán siendo muy fuertes de madrugada de cierzo en zonas expuestas del bajo Ebro y de tramontana en los litorales del Ampurdán. El viernes, el impacto de la borrasca Austen dejó un importante temporal marítimo en todo el litoral norte y nordeste de la península, obligando a la Aemet a activar avisos naranjas en varias comunidades autónomas tanto por mala mar como por fuertes vientos.

Turistas y donostiarras observan el fuerte oleaje que golpea el Paseo Nuevo de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)
Turistas y donostiarras observan el fuerte oleaje que golpea el Paseo Nuevo de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)

Este sábado, sin embargo, solo permanecen en alerta dos provincias, en nivel amarillo. En Girona, los fenómenos costeros mantendrán en aviso hasta las 10.00 horas la zona del Ampurdán, mientras que en A Coruña, por el mismo evento meteorológico, se activará a partir de las 20.00 horas, pues se espera viento del suroeste de 51 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste con olas de en torno a cuatro metros.

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Las temperaturas empezarán a subir el domingo

Las temperaturas máximas este domingo van a sufrir descensos en el este peninsular y en Baleares, aunque ascenderán en el resto del país. Con respecto a las mínimas, van a bajar los termómetros en la península y en las islas Baleares, mientras que en las Canarias no se producirán demasiados cambios. Además, en las montañas de la mitad norte peninsular pueden darse heladas débiles. Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha señalado que las temperaturas nocturnas, por tanto, van a seguir siendo bajas.

Con respecto al domingo, la situación será similar a los días anteriores: en general, tiempo estable, pero se producirán algunas lluvias débiles en Galicia, la costa cantábrica y los Pirineos; tampoco pueden descartarse en las islas Canarias, aunque con tendencia a que vayan a menos a lo largo de ese día. Este día, se espera que asciendan de forma notable las temperaturas en todo el país. De hecho, el portavoz de la Aemet ha señalado que incluso en Sevilla se podrán rondar los 28 grados de temperatura máxima.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

La próxima semana comenzará de forma parecida, con tiempo de nuevo en general estable en toda España. Sin embargo, el paso de frentes podría dejar precipitaciones en el norte de la península, con mayor probabilidad en Galicia. “Seguirán subiendo las temperaturas tanto el lunes como el martes, jornadas en las que se superarían los 20 grados de temperatura máxima en amplias zonas y los 25 grados en buena parte del sur y este peninsular, al igual que en Baleares”.

Así, después de varios días marcados por temperaturas más frescas de lo normal y después en torno a lo habitual, el país volverá a situarse en valores superiores para esta época del año.

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