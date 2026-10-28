España

Nidos de boniato gratinados, un entrante moderno que puedes preparar en menos de 30 minutos

Una receta fácil y crujiente con la que conquistarás el paladar de tus comensales

Dos nidos de boniato horneados con huevo, queso derretido y cebollino picado sobre un plato negro de cerámica en una mesa de madera.
Nidos de boniato gratinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Impresionar a tus invitados no es una tarea sencilla. Encontrar una receta que sorprenda tanto por su presentación como por su sabor requiere salir de los platos habituales y apostar por combinaciones que aporten algo diferente a la mesa.

Para conseguirlo no hay que recurrir necesariamente a productos exóticos ni pasar horas en la cocina. Un ejemplo de ello son los nidos de boniato gratinados, una preparación sencilla, vistosa y que no requiere de gran destreza culinaria.

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Su forma de pequeños nidos permite jugar con el relleno y conseguir una combinación de sabores y texturas en cada bocado. El boniato aporta un ligero dulzor que contrasta con el queso fundido y la capa gratinada, creando un resultado atractivo tanto para una comida especial como para una cena diferente. Además, se pueden servir como entrante o como guarnición, por lo que son una alternativa original para quienes buscan renovar su recetario sin complicarse demasiado.

¿Cuánto se tarda en hacer nidos de boniato gratinados?

  • Tiempo de preparación: 10 minutos
  • Tiempo de horneado: 10-15 minutos
  • Tiempo total: 20-25 minutos

Ingredientes

  • 1 boniato mediano
  • 3 huevos
  • 60 g de queso rallado
  • Cebollino fresco al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra

Cómo hacer nidos de boniato gratinados paso a paso

  1. Pela la hortaliza y córtala en láminas muy finas, a poder ser con una mandolina. Es importante que tengan un grosor muy fino y similar para que se cocinen de manera uniforme en el horno.
  2. Cubre una bandeja de horno con papel vegetal y distribuye las láminas de boniato formando círculos, con los bordes ligeramente elevados para crear un hueco en el centro.
  3. Casca un huevo en el interior de cada nido y reparte el queso rallado por encima, procurando que quede bien distribuido entre el boniato y el huevo.
  4. Incorpora una pizca de sal y pimienta negra y añade un pequeño chorro de aceite de oliva virgen extra para favorecer la cocción y conseguir un resultado dorado.
  5. Introduce la bandeja en el horno precalentado a 180 °C durante unos 10-15 minutos. El tiempo puede variar según el grosor de las láminas y el horno, por lo que conviene comprobar que el boniato esté tierno y que la clara del huevo haya cuajado.
  6. Retira los nidos del horno y espolvorea cebollino fresco picado por encima. Sírvelos recién hechos para disfrutar del contraste entre el boniato tierno, el queso fundido y el huevo.
El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades se obtienen tres nidos de boniato gratinados, por lo que la receta está pensada para dos personas si se sirve un nido por comensal. También pueden presentarse como parte de un menú más amplio, acompañados de una ensalada o de otras verduras.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 325 kcal
  • Grasas: 19 g
  • Hidratos de carbono: 29 g
  • Proteínas: 17 g

Son valores aproximados por cada nido, pero las propiedades dependerán de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir los nidos recién hechos, cuando el queso está fundido y el huevo conserva su textura. Si sobran, pueden guardarse en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días. Para recalentarlos, utiliza el horno hasta que estén bien calientes.

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