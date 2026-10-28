Feijóo exige una investigación gubernamental y judicial sobre el accidente ferroviario en Toledo: “Debemos saber qué pasa con las infraestructuras”

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una investigación gubernamental y jurídica sobre el accidente ferroviario en Toledo y ha pedido una revisión de la red de alta velocidad para “saber qué pasa con nuestras estructuras”. Minutos después de que el ministro de Transportes compareciese para explicar las principales hipótesis en la investigación, que apuntan a un “error humano” tras la caída del sistema de vigilancia, el líder del PP ha cuestionado la opacidad del Gobierno desde el accidente de trenes en Adamuz.

“Ante dramas como este, España reacciona como una nación unida en lo bueno y en lo malo”, ha afirmado Feijóo, para después matizar que los españoles “merecen respuestas”. “Es imprescindible una investigación gubernamental y judicial, con todos los medios y sin interferencias. Una nación herida debe obtener la confianza de que este país puede volver a funcionar”, ha señalado en una comparecencia sin preguntas.

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El líder del PP ha evitado entrar en señalamientos directos, como sí ha hecho el líder de Vox, pero sí ha cuestionado el estado de las infraestructuras ferroviarias. “España tiene derecho a saber qué está pasando, en qué estados se encuentran las vías y el sistema de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron. Los españoles tienen derecho a una revisión de toda la red ferroviaria y a saber en qué se gastó el dinero”, ha sostenido.

El jefe de la oposición ha cancelado sus actos de precampaña previstos para hoy, si bien ha adelantado que estará presente en el minuto de silencio frente a los ayuntamientos convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias. “Con dolor, solidaridad y exigencia. Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz”, ha sentenciado.

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