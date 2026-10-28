España

Desde los abrigos voluminosos hasta las cadenas para la nieve: estas son las multas de tráfico más habituales en invierno

La normativa obliga a extremar la visibilidad, revisar el vehículo y adaptar la conducción ante lluvia, niebla y hielo

Un automóvil en una carretera nevada. / Freepick
Un automóvil en una carretera nevada. / Freepick
Guardar

La llegada del frío, la lluvia, la niebla y las primeras nevadas modifica las condiciones de circulación en las carreteras españolas. Durante estos meses, la visibilidad se reduce, el asfalto pierde adherencia y aumenta la importancia del mantenimiento del vehículo.

En ese contexto, las infracciones relacionadas con el alumbrado, los neumáticos, la visibilidad y el cumplimiento de la señalización específica pueden acarrear multas de 200 euros.

PUBLICIDAD

La normativa de tráfico obliga a los conductores a adaptar su comportamiento al estado de la vía, la meteorología y las condiciones del vehículo. El Reglamento General de Circulación establece que la velocidad debe permitir detener el coche dentro del campo de visión disponible, una obligación que cobra especial relevancia ante lluvia intensa, placas de hielo, nieve o niebla.

Las luces son obligatorias cuando la visibilidad disminuye

El uso incorrecto del alumbrado figura entre las conductas más habituales durante el invierno. Los vehículos deben llevar encendidas las luces entre la puesta y la salida del sol, en túneles y pasos inferiores. También es obligatorio utilizar el alumbrado cuando la niebla, una nevada, la lluvia intensa o las nubes de polvo y humo reduzcan de forma sensible la visibilidad.

PUBLICIDAD

Luces de un coche (Freepik)
Luces de un coche (Freepik)

La luz antiniebla delantera puede emplearse en esas circunstancias, mientras que la trasera queda reservada para situaciones especialmente adversas, como niebla espesa, lluvia muy intensa o una nevada fuerte. Activarla sin que exista una causa que lo justifique puede deslumbrar a los vehículos que circulan detrás.

Circular sin el alumbrado reglamentario constituye una infracción grave. La sanción prevista para las infracciones graves es de 200 euros, según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La misma cuantía puede aplicarse si el vehículo presenta fallos en dispositivos obligatorios de iluminación o señalización.

Cadenas, neumáticos y visibilidad ante la nieve

Las cadenas no son obligatorias de forma general en todos los desplazamientos invernales, pero sí lo son cuando una señal o una restricción específica impone su uso en un tramo afectado por la nieve. En esos casos, los conductores deben disponer de cadenas o de neumáticos aptos para circular bajo esas condiciones, conforme a lo que determine la señalización de la vía.

Ignorar esa obligación puede derivar en una denuncia de 200 euros e incluso en la inmovilización del vehículo si sus condiciones comprometen la seguridad. Además, desde el 1 de octubre, el Reglamento General de Circulación prohíbe adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulta la circulación. Los vehículos deben utilizar el carril derecho y dejar libres los situados a la izquierda para facilitar el paso de los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves.

El estado de los neumáticos también resulta determinante. Circular con cubiertas que no cumplen las condiciones técnicas exigidas, con desgaste excesivo o una presión inadecuada, puede considerarse una infracción grave. La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque la adherencia sobre suelo mojado disminuye antes de alcanzar ese límite.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

El conductor debe mantener en todo momento un campo de visión suficiente. Por ese motivo, circular con el parabrisas cubierto de hielo, nieve o vaho, o con las escobillas en mal estado, puede derivar en una sanción si impide controlar adecuadamente el vehículo. Antes de iniciar la marcha, conviene retirar el hielo de los cristales y comprobar el funcionamiento de la ventilación, la luneta térmica y los limpiaparabrisas.

La matrícula también debe permanecer legible. La legislación obliga al conductor a verificar que las placas no presentan obstáculos que dificulten su lectura e identificación. La acumulación de barro, nieve o suciedad puede ser sancionada con 200 euros.

El abrigo voluminoso no figura como una infracción autónoma, aunque puede impedir que el cinturón quede correctamente ajustado o limitar los movimientos del conductor. Si afecta al uso adecuado del cinturón o a la capacidad de control del vehículo, la conducta puede ser objeto de sanción.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaVehículosMultas EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Óscar Puente habla de una “decisión errónea” desde el centro de control de Atocha, que permitió avanzar al AVE con semáforo rojo

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

Nidos de boniato gratinados, un entrante moderno que puedes preparar en menos de 30 minutos

Una receta fácil y crujiente con la que conquistarás el paladar de tus comensales

Nidos de boniato gratinados, un entrante moderno que puedes preparar en menos de 30 minutos

Rescatan al perro de un pasajero desaparecido en el accidente ferroviario de Toledo, mientras su familia sigue buscándolo: “¿Cómo puede ser que no sepan en qué asiento viajaba?”

Una de las hermanas de José Ángel Sanemeterio pide ayuda desde la estación al no tener datos sobre su paradero

Rescatan al perro de un pasajero desaparecido en el accidente ferroviario de Toledo, mientras su familia sigue buscándolo: “¿Cómo puede ser que no sepan en qué asiento viajaba?”

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

En un mensaje firmado por la secretaria de organización, Rebeca Torró, la formación ha desalojado sus sedes de todo el país a las 18 horas “para preservar la seguridad de trabajadores, trabajadoras, militantes y cargos orgánicos”

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

Exteriores confirma que solo 901 de las 163.355 personas consiguen certificar su condición de descendiente exiliado para la ‘ley de nietos’

Feijóo exige una investigación gubernamental y judicial sobre el accidente ferroviario en Toledo: “Debemos saber qué pasa con las infraestructuras”

Pedro Sánchez promete “responder con contundencia” si se demuestran fallos en el sistema de seguridad: “No es asumible para España dos accidentes de tren en un mismo año”

ECONOMÍA

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

El 61% de los coches usados vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

DEPORTES

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario

El desconcertante comunicado del padre de Lamine Yamal: “Necesito ayuda como persona y ser humano”

La reflexión del exfutbolista Iván Helguera sobre la vivienda: “Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”

Cuándo se puede jugar la jornada suspendida de la Copa del Rey tras el accidente de tren en Toledo: Betis y Celta, los más afectados