El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Europa Press)

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Este miércoles, el PSOE ha ordenado a sus trabajadores, tanto de la sede federal en la madrileña calle Ferraz como de las del resto del país, que abandonen las instalaciones del partido antes de las 18 horas ante la previsión “de concentraciones y los posibles problemas de seguridad”. Según ha podido saber Infobae, la instrucción ha sido remitida a través de un comunicado interno y aclara que la medida se extiende a todo el territorio nacional.

La decisión se ha tomado desde la Comisión Ejecutiva Federal, con el objetivo de “preservar la seguridad de trabajadores, trabajadoras, militantes y cargos orgánicos”. En el mensaje, firmado por la secretaria de Organización y portavoz socialista, Rebeca Torró, se pide a los responsables de cada sede “trasladar esta indicación” y actuar “con la máxima diligencia y responsabilidad”.

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Un mensaje que se ha enviado el mismo día en el que se ha producido el trágico accidente ferroviario de Toledo entre un AVE y un Iryo, el segundo siniestro en la alta velocidad en lo que va de año. Por el momento, hay 68 personas fallecidas y 76 heridos hospitalizados.

Puente da explicaciones y atribuye el accidente a un error humano

Desde el Gobierno han tratado de dar explicaciones sobre lo ocurrido en la línea Madrid-Sevilla. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido pasadas las dos de la tarde desde el centro de control de Adif, en la estación de Atocha de Madrid, explicando que sobre las 8.30 horas se ha producido un fallo en el sistema LZB, el dispositivo que controla automáticamente la distancia entre trenes y los frena en caso de peligro.

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Puente califica de “inverosímil” el choque de Urda y cuestiona la reanudación del AVE.

Este fallo mantuvo parados a seis trenes de la línea que conecta la capital con Andalucía, que circulaban por un tramo de 63 kilómetros. “Se paran todos los trenes del tramo”, ha relatado el ministro, “y a partir de ahí, con los trenes detenidos y sin el sistema LZB, entra a tomar el mando el centro de control, desde Atocha”.

Sin señalar directamente a responsables individuales, Puente sí ha confirmado que se trató de un error humano cometido desde el centro de control. “Era un tren que tenía que detenerse, no podía reanudar la marcha con normalidad”, ha afirmado.

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“Se tomó la decisión de reanudar con luz roja”

“A las 8:36 se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”, ha explicado Puente, que ha planteado la pregunta de forma directa: “¿Es esto correcto?”. Él mismo respondió que no, que el convoy debía permanecer detenido.

“A pesar de eso, se autoriza al AVE siniestrado que reanude la marcha; entre las 8:36 y 8:56, el tren recorre un lapso de 25 kilómetros con el Iryo detenido, alcanzando una velocidad que desconocemos, pero que puede ser de 200 kilómetros, y acaba impactando con el Iryo, con el resultado que ustedes conocen”, ha continuado explicando el ministro durante su comparecencia.

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Puente ha sido contundente al describir la decisión que originó la tragedia. “Se tomó la decisión de reanudar con luz roja”, ha sentenciado, agregando que “en el centro de control tuvieron tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece tras el accidente ferroviario en Urda. (Eduardo Parra / Europa Press)

Además, al ser preguntado sobre su posible dimisión, el ministro se ha declarado “absolutamente devastado” por las consecuencias del accidente, aunque descarta por el momento dar ese paso. Así, el ministro ha asegurado que su prioridad actual es “esclarecer” lo ocurrido y “tratar de resolverlo”. “Estoy tratando de esclarecer esto y nada más. No estoy pensando en mí”, ha concluido.

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Sánchez promete una respuesta “con total contundencia” si se confirman fallos de seguridad

Minutos después, ha sido el presidente del Gobierno el que ha hablado ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado en Urda. Desde allí, Pedro Sánchez se ha comprometido a esclarecer por completo las causas del accidente, confirmando que “si ha habido negligencias, se sabrá y, si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”.

Junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Sánchez ha calificado de inasumible que España registre dos siniestros de gravedad en su red de alta velocidad en el mismo año, en referencia al accidente de enero en Adamuz, Córdoba. Todo apunta, según ha indicado, que ambos sucesos no guardan relación entre sí, aunque ha remarcado que esa conclusión corresponde a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, a la justicia y a las investigaciones internas de Renfe y Adif.

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Sánchez promete investigar hasta el final el accidente de Urda y reforzar la seguridad ferroviaria.

Además, el presidente ha anunciado que el Ejecutivo declarará tres días de luto oficial a partir de este jueves, y ha trasladado su apoyo a los familiares de los fallecidos, detrás de los cuales “hay mucho dolor”. También ha destacado la coordinación entre el Gobierno central, el autonómico y los ayuntamientos de la zona en la respuesta a la emergencia.