La escapada de la reina Sonia de Noruega antes de viajar a Málaga: alquila un hotel de lujo entero en los Alpes suizos junto a sus dos amigas

La reina Sonia de Noruega y su viaje con amigas. (Grosby Group)

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La reina Sonia de Noruega ha encontrado en las cumbres de los Alpes suizos el santuario perfecto para tomar oxígeno, despejar la mente y sobrellevar el duelo tras la pérdida de su gran compañero de vida. Apenas dos meses después del fallecimiento del rey Harald V el pasado 28 de agosto a los 89 años, la soberana emérita decidió hacer una pausa en sus obligaciones institucionales a mediados de octubre para refugiarse en uno de sus grandes amores de juventud: la alta montaña. Una escapada íntima y revitalizadora en la que no estuvo sola, sino arropada por dos de sus amigas de toda la vida, concebida como el paso previo ideal para desconectar antes de afrontar una apretada agenda que la trae a España los días 29 y 30 de octubre.

El viaje, revelado por la publicación noruega Se og Hør, comenzó el domingo 18 de octubre, justo al día siguiente de que Sonia inaugurase una exposición de arte en su país. La reina tomó un vuelo con destino a Zúrich en compañía de Margrethe Bergersen (90 años) e Ilmi Horn (88 años), dos de sus amistades más longevas y leales, además de un reducido grupo de policías veteranos encargados de velar por su seguridad en todo momento. En lugar de recluirse en soledad para procesar la ausencia de su esposo, la madre del rey Haakon VIII apostó por la compañía de quienes mejor la conocen, combinando largas charlas de sobremesa con caminatas al aire libre en un entorno natural imponente.

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Esta escapada alpina ha supuesto un punto de inflexión anímico fundamental antes de volver a la primera línea del foco mediático. A su regreso a Oslo, doña Sonia reapareció radiante para arropar a su hijo y a su nieta, la princesa heredera Ingrid Alexandra, en la tradicional cena de gala con el Storting (el Parlamento noruego) en el Palacio Real. Sin embargo, su ritmo no da tregua: el descanso en las cumbres ha funcionado como la recarga de energía necesaria para continuar adelante con un calendario institucional que no se detiene y que la conduce de manera directa a tierras españolas, donde tiene previstos varios compromisos de calado.

Un chalet entero a 2.000 metros de altitud

Para garantizar la más absoluta intimidad de su retiro, la reina no escatimó en atenciones ni comodidades. Lejos de conformarse con reservar unas pocas habitaciones, Sonia alquiló al completo el histórico hotel de montaña Berghuus Radons, una joya arquitectónica situada en el cantón suizo de los Grisones, a casi 2.000 metros de altitud. Este exclusivo chalet alpino dispone de doce habitaciones, cada una diseñada de forma personalizada con madera restaurada, elegantes acabados de estilo montañés y románticas camas con dosel, ofreciendo el aislamiento necesario para que la soberana y sus amigas pudieran pasear sin testigos ni miradas indiscretas.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La elección de Suiza no fue una simple casualidad geográfica, sino un regreso emocional a sus raíces de juventud. Siendo una adolescente de 17 años, Sonia se instaló en Lausana para estudiar en una escuela de moda, una etapa marcada por la nostalgia y el frío en casa de su familia de acogida, donde soñaba con la calidez del hogar en Noruega. Con el paso de las décadas, las cordilleras se convirtieron en su verdadero bálsamo personal, tal como ella misma confesaba en 2012 al diario Aftenposten: “En las montañas, mi mente se despeja”. En las laderas alpinas, la naturaleza le ha brindado una vez más la serenidad necesaria para distanciarse del peso de las preocupaciones y ordenar los pensamientos.

Los planes de Sonia con 89 años

La fortaleza física y anímica demostrada por doña Sonia a sus 89 años ha despertado una auténtica ola de admiración tanto en la corte como en la opinión pública escandinava. La experta en realeza Caroline Vagle no dudaba en elogiar públicamente su actitud ante el difícil trance que atraviesa la familia tras la muerte de Harald e Ingrid: “La reina Sonia nunca deja de impresionarme. Está tan ágil y llena de vitalidad que cuesta creerlo; ¡al fin y al cabo, cumplirá 90 años el próximo verano!“. Para los analistas, su decisión de refugiarse en la actividad física y el cariño de sus amistades más cercanas, en lugar de aislarse, es el mejor testimonio de su resiliencia.

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“Solo cabe quitarse el sombrero ante esta mujer”, subraya Vagle, destacando el cariño incondicional con el que los noruegos la respaldan en esta nueva etapa vital. Esa misma determinación es la que la impulsa ahora a hacer las maletas rumbo al sur. Con las pilas cargadas tras sus paseos alpinos y tras haber cumplido con la cena parlamentaria en Oslo, la reina viaja a España para cumplir con su agenda oficial los días 29 y 30 de octubre, demostrando que su compromiso institucional sigue tan firme y activo como el primer día.