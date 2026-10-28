Rescatan al perro de un pasajero desaparecido en el accidente ferroviario de Toledo, mientras su familia sigue buscándolo: “¿Cómo puede ser que no sepan en qué asiento viajaba?”

Rescatan al perro de un pasajero desaparecido en el accidente ferroviario de Toledo. (Montaje Infobae)

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Trece, un perro que viajaba junto a su dueño en el tren de alta velocidad en dirección a Andalucía, ha aparecido entre los escombros en Urda (Toledo). Sin embargo, sigue la búsqueda de su compañero, José Ángel Sanemeterio Freire, a quien sus allegados llaman Pepe, de quien no se tienen noticias tras la trágica colisión entre el Iryo y AVE. La mascota, un bichón maltés de pelaje blanco, viajaba junto a este sevillano de 54 años afincado en Madrid y fue localizada horas después del impacto gracias a su collar identificativo.

A través de las redes sociales, su hermana Esther ha compartido un cartel con la fotografía de Pepe y de Trece solicitando la máxima difusión: “Ruego me ayudáis a encontrar a mi hermano Pepe, iba en el tren con Trece, su perro, y no sabemos nada de ellos [...] Estamos rotos de dolor y necesito vuestra ayuda más que nunca”. Horas más tarde, tras confirmarse el rescate del animal por parte de las fuerzas de seguridad, ha publicado otro mensaje: “Gracias por toda vuestra ayuda, Trece; ya lo tenemos con nosotros, a seguir rezando para encontrar a mi hermano”.

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Trece, el perro rescatado junto a la mujer del hombre desaparecido. (El Tiempo Justo // Redes Sociales)

Mientras parte de la familia se desplazaba de urgencia hasta Toledo para recorrer los centros de atención e instalaciones habilitadas para la asistencia de las víctimas, su esposa confirmaba en el programa El Tiempo Justo el reencuentro con su mascota: “La Guardia Civil nos ha entregado el perro. Ahora falta que aparezca mi marido”, quien “viajaba en el AVE, en el vagón ocho”. Con el animal sano y salvo entre sus brazos, pero sin pistas sobre Pepe, la esposa no perdía la esperanza: “Ojalá aparezca él”.

“Mis padres están desesperados”

En paralelo, en la estación de Santa Justa de Sevilla, la angustia se extendía entre el resto de los familiares. Entre lágrimas y ante los micrófonos del mismo programa, Ana, otra de las hermanas de Pepe, denunciaba la falta de información: “¿Cómo puede ser que no sepan en qué vagón ni en qué asiento viajaba? Hay que tener una información mínima”. Además, explicaba la desesperación tras intentar obtener sin éxito un listado de viajeros en los mostradores: “Mis padres están desesperados; yo estoy aquí aclamando por todos los que están en ese tren”.

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Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

La indignación de la familia ha ido en aumento ante las trabas para recabar datos tras el choque, ya que la compañía no ha podido facilitarles el vagón exacto ni el número de asiento en el que viajaba a pesar de contar con el billete. En la misma línea, su tía Mercedes relataba a ABC la desolación de los familiares desplazados a la capital hispalense tras horas de incertidumbre institucional: “No hemos tenido noticias de si está vivo o muerto”.

Esta dramática búsqueda se produce tras el grave accidente ferroviario ocurrido en torno a las 8:53 horas en Urda (Toledo), donde la colisión entre un AVE y un Iryo provocó el descarrilamiento de varios vagones y causó al menos 68 fallecidos y decenas de heridos, obligando a suspender la circulación en todo el corredor. Mientras se investigan las causas del choque, la familia de Pepe continúa movilizada sobre el terreno, en los puntos de atención de Sevilla y en redes sociales a la espera de noticias.

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