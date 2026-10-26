ERC compartirá en Baleares y Valencia candidaturas con Compromís, Ara Més, Podemos y Frente Amplio

26/10/2026 El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA

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ERC ha llegado a acuerdos con Compromís y Ara Més para confluir en las listas de la Comunidad Valenciana y Baleares de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en candidaturas donde también están presente Frente Amplio y Podemos, que representan el espacio de la izquierda alternativa estatal.

En rueda de prensa este lunes, el secretario general adjunto de ERC, Oriol López, y el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, han destacado que ERC estará presente electoralmenete en "los Països Catalans".

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En la Comunidad Valenciana, los republicanos han hecho confluencia con Compromís, Podemos e IU, y tendrán 5 candidatos integrados en las listas: 2 en la circunscripción de Valencia, 2 por Alicante y la número 2 de las listas de Castellón.

Además, la presidenta de ERC en las Baleares, Carme Gomilla, liderará la lista de Ara Més, que conforma una coalición en Baleares con las fuerzas de Frente Amplio y que este domingo acordó integrar en la lista como independientes a Podemos. De esta forma, López ha destacado que podrían sacar un escaño por una circunscripción fuera de Cataluña y que es algo que no se "veía desde los años 30".

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El dirigente republicano ha detallado que habrá dos actos en Comunidad Valenciana y Baleares, en los que "en la medida de lo posible" participará el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián.

Sobre la configuración de los grupos parlamentarios, López ha señalado que cada diputado de las listas de Compromís y Ara Més decidirá en cuál quiere integrarse después de las elecciones, y ha concretado que la independiente de Podemos que se presenta como número 6 de ERC por Barcelona, Alejandra Sandoval, sí que formará parte del grupo republicano.

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Se da la circunstancia de que fuera de Cataluña los republicanos competirán electoralmente con Frente Amplio mientras que en Comunidad Valenciana y Baleares colaborarán para en la misma candidatura dentro de los citados territorios.

CANDIDATO A PRESIDIR LA GENERALITAT

Preguntado por las palabras de Rufián en la presentación de su libro, cuando dijo que su inquietud política era poder ser presidente de la Generalitat después de Junqueras, Albert ha respondido que lo primero que hará ERC es "conseguir que Junqueras sea presidente", y ha recordado que hace unos días eso no era posible ya que aún estaba inhabilitado y no se le había aplicado la amnistía.

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Además, ha descartado que, tras la aplicación de la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, ERC presione para reclamar un adelanto electoral en Cataluña, ya que son partidarios de que la legislatura termine, y seguir trabajando para que Junqueras "sea el próximo presidente" del Govern.