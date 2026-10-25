Empieza la retirada de las tiendas en Sol un día antes de cumplir el mes desde el inicio de la acampada

Las tiendas de campaña continúan reclamando el derecho una vivienda digna en la Puerta del Sol casi un mes después del inicio de la acampada el pasado 26 de septiembre. (EFE/ Mariscal)

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La acampada de Sol prepara una desescalada gradual tras 29 días de protestas por la crisis de la vivienda en España. El proceso aún no ha sido comunicado de forma oficial, pero podría comenzar hoy con la salida de un grupo de jóvenes, según ha podido confirmar El País.

Los participantes prevén que la retirada se extienda durante varios días y buscan concentrar sus fuerzas en la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Asimismo, han manifestado su intención de dejar la plaza igual de limpia y ordenada que antes del 26 de septiembre.

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La protesta comenzó tras el desalojo de Maricarmen y colocó la crisis de la vivienda en el centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

*Noticia en ampliación