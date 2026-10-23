La alternativa sin gluten al pescaíto frito: boquerones al horno rebozados con almendra listos en 25 minutos

El pescado frito es uno de esos platos que se prepara en segundos en una sartén y tienes uno de los mejores sabores de Andalucía en unos minutos. Muchas personas que no toleran el gluten dan por perdida la posibilidad de realizar muchas recetas por el uso de la harina de trigo, sin contar con que existen alternativas accesibles.
El pescado frito es un bocado que cruje por fuera y se deshace por dentro, uno de esos placeres que no pasan de moda. Aunque esta preparación es un sello distintivo de Andalucía, su fama ha cruzado fronteras hasta instalarse en las cartas de toda España. La cocinera y nutricionista Ana Prieto propone ahora una versión diferente: cambia el rebozado clásico por harina de almendra y sustituye la fritura por el horno.
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Receta de boquerones rebozados sin gluten al horno con harina de almendra
Esta receta transforma el pescado frito tradicional en una versión horneada y sin gluten. La técnica consiste en rebozar anchoas frescas del Cantábrico con huevo y una mezcla de harina de almendra especiada, para después cocinarlas en el horno con un chorrito de aceite de oliva.
El resultado es una cobertura ligeramente crujiente que sustituye al pan rallado o la harina de trigo, sin necesidad de sumergir el pescado en aceite caliente.
Tiempo de preparación
- El tiempo total ronda los 25 minutos.
- Preparación: 10-15 minutos (limpieza, secado y rebozado).
- Cocción: 10-12 minutos al horno.
Ingredientes
- 500 g de anchoas del Cantábrico frescas (limpias)
- 2 huevos
- 60-70 g de harina de almendra
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Perejil fresco picado
- 1 pizca de pimentón dulce
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra
- Limón
Cómo hacer boquerones rebozados sin gluten al horno, paso a paso
- Seca bien las anchoas con papel de cocina y añade una pizca de sal.
- Bate los huevos en un bol amplio.
- Mezcla la harina de almendra con el ajo en polvo, el perejil fresco picado y el pimentón dulce.
- Pasa las anchoas primero por el huevo y después por la mezcla de harina de almendra. Procura que queden bien cubiertas por todos los lados.
- Colócalas separadas sobre una rejilla con papel vegetal debajo. Esto evita que se humedezcan por el calor acumulado.
- Pulveriza un poco de aceite de oliva por encima de cada una.
- Hornea a 200 ºC durante 10-12 minutos. Dales la vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme.
- Activa el grill los últimos minutos si quieres un acabado más dorado y crujiente.
- Añade un chorrito de limón justo antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 4 porciones como entrante o tapa.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 220 kcal aproximadamente
- Proteínas: 20 g
- Grasas: 14 g
- Hidratos de carbono: 3 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Estos boquerones rebozados se conservan en la nevera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Se recomienda recalentarlos en el horno o en la freidora de aire para recuperar su textura crujiente, ya que el microondas los dejaría blandos.
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