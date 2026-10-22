España

Susanna Griso, sobre la crisis de la vivienda: “He buscado casa en Barcelona y no la he encontrado. Lo he vivido en mis propias carnes. Es muy difícil”

La presentadora de ‘Espejo Público’ acudió este miércoles a ‘El Hormiguero’ para hablar de la situación política actual

Susanna Griso en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Susanna Griso en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
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Susanna Griso ha puesto voz a uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos en España: el acceso a la vivienda. La presentadora de Espejo Público acudió este miércoles 21 de octubre a El Hormiguero, donde conversó con Pablo Motos sobre la actualidad política y las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Durante la entrevista, la periodista compartió su propia experiencia buscando un piso de alquiler en Barcelona y cuestionó las consecuencias que, a su juicio, ha tenido el tope de los precios en el mercado.

La comunicadora reconoció que, pese a contar con una trayectoria profesional consolidada, encontrar una vivienda se convirtió en una tarea especialmente difícil. “He buscado vivienda en Barcelona y no la he encontrado”, aseguró al presentador. “Me he dado cuenta de que funciona a base de casting. O tienes alguien que acude por ti y te pone el primero de la fila o es imposible. Y lo digo yo, que buscaba una vivienda para estudiantes. Me ha resultado muy complicado”, afirmó.

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Según cree la periodista, la restricción en el precio de los alquileres en la ciudad condal ha provocado una reducción en el número de inmuebles disponibles: “Barcelona es el experimento de la limitación de precios, pero el tope de los alquileres ha hecho que la oferta se haya reducido”. La presentadora insistió en que no hablaba únicamente a partir de impresiones ajenas, sino de una situación que había vivido personalmente. “No quiero hablar de cifras, pero que ha caído la oferta, lo he vivido en mis propias carnes. Es muy difícil”, añadió.

Susanna Griso en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Susanna Griso en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Griso también puso el foco en quienes parten de una posición más desfavorable a la hora de acceder al mercado inmobiliario: “Me pongo en la piel de quien no tenga nómina, alguien vulnerable, una persona inmigrante, es imposible conseguir vivienda”.

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La necesidad de un acuerdo político sobre vivienda

Más allá de las dificultades del alquiler, Susanna Griso defendió que la crisis inmobiliaria requiere una respuesta que implique a distintas administraciones y partidos políticos: “Se está construyendo menos que nunca y es un problema que no solo atañe al gobierno de España”. La periodista consideró que la falta de construcción constituye otro de los factores que agravan la situación y reclamó medidas que permitan aumentar el número de viviendas disponibles.

Según Griso, el gran problema en esta cuestión para este gobierno ha sido la negativa de la derecha a formar un acuerdo que beneficiara a la gran mayoría de los ciudadanos: “Echo en falta que haya habido un pacto de estado, una ley del suelo. El PSOE lo ha intentado un par de veces y no lo ha conseguido. Sus socios no la querían y el PP no le ha querido dar oxígeno”.

Susanna Griso en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).
Susanna Griso en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La crisis inmobiliaria fue solo uno de los asuntos abordados en una entrevista centrada también en la próxima campaña electoral. La catalana advirtió de que los candidatos recurrirán cada vez más a las emociones para movilizar a los votantes y analizó las estrategias de los principales partidos: “Creo que cada vez las campañas son más emocionales, se juegan más en el terreno de los sentimientos que del raciocinio y esto, tal vez a los que no están convencidos o están pensando si ir o no a las urnas, igual aspiran a movilizarlos”, afirmó.

Asimismo, se refirió a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre y distinguió entre las reivindicaciones laborales y el momento elegido para la protesta. Aunque reconoció que los salarios bajos constituyen un motivo legítimo de descontento, cuestionó el posible oportunismo político de la convocatoria en vísperas de la campaña, a pesar de ser un movimiento que empezó a demandarse mucho antes de que se disolvieran las cortes.

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