España

Embalses España: la reserva de agua <p>bajó</p> este jueves 22 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
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España mantiene sus reservas de agua al 57,20 % de su capacidad este jueves 22 de octubre, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficial muestra que el almacenamiento de este recurso hídrico

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bajó

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.062 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: -352 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,63 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.206 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,11 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

La capacidad del agua <p class="paragraph">bajó</p> en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua <p class="paragraph">bajó</p> en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 68,96%.

Aragón: 44,42%.

Asturias: 55,21%.

C. Valenciana: 38,96%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 30,96%.

Castilla-La Mancha: 57,12%.

Cataluña: 63,84%.

Comunidad de Castilla y León: 46,82%.

Extremadura: 63,51%.

Galicia: 50,56%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 24,83%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

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Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

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