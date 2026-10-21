España

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Frente a las costas de Cádiz, el 21 de octubre de 1805, el ejército británico dio la vuelta al mapa geopolítico europeo

Mapa histórico con navíos en la batalla de Trafalgar
Un plano táctico de las escuadras británica y francohispana durante la batalla de Trafalgar en 1805. (Wiki Commons. Oladelmar)
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Frente a las costas de Cádiz, el 21 de octubre de 1805, el ejército británico dio la vuelta al mapa geopolítico europeo. Francia y España se unieron para formar una flota de 33 navíos de línea frente a los 27 buques británicos. Sin embargo, llegaron al combate en una formación dispersa y con órdenes contradictorias y una clara falta de comunicación. El almirante Nelson, al frente del bando de Reino Unido, aprovechó los errores del enemigo y diseñó una estrategia idónea que le permitió vencer en la batalla de Trafalgar.

La táctica rompía con el modelo habitual del siglo XVIII, en el que ambas flotas navegaban en paralelo para intercambiar cañonazos por sus costados. Nelson apostó por atacar en dos columnas. El almirante asumió el riesgo de acercar sus barcos en perpendicular a la formación rival, bajo fuego enemigo, para entrar por los huecos que dejó la escuadra combinada por su falta de coordinación. Una vez dentro, los británicos podían disparar contra ellos en sus zonas más vulnerables.

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Imágenes del tradicional y solemne acto de izado de la bandera de España durante la celebración del Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, presidido por los reyes.

La Fundación Museo Naval sitúa la maniobra de Nelson dentro de una estrategia británica más amplia que buscaba dominar el mar mediante bloqueos. Reino Unido mantenía flotas frente a puertos enemigos o enviaba fragatas para vigilar sus movimientos. Ese sistema permitió detectar la salida de la escuadra combinada desde Cádiz. La fuerza aliada estaba bajo el mando del vicealmirante francés Pierre Charles de Villeneuve. El español Federico Gravina dirigía la escuadra de observación, con 12 navíos, mientras Villeneuve controlaba los 21 del cuerpo principal. La mañana del combate, Gravina avistó a los británicos. Villeneuve ordenó formar para batalla a las 7.00, aunque parte de la flota no recibió el mensaje hasta las 8.15. Cerca de las 10.00, dispuso virar en redondo, una maniobra que demandó tiempo y abrió espacios entre los buques.

Nelson aprovechó esas brechas con una columna de 12 barcos, mientras el vicealmirante Cuthbert Collingwood encabezó otra de 15. El HMS Victory, buque insignia británico, recibió fuego del francés Bucentaure, pero mantuvo el rumbo y atravesó la línea franco-española. Los británicos quedaron así en la situación perfecta para atacar navíos aislados. Sin embargo, en medio de la puesta en marcha de su plan, Nelson recibió el impacto de una bala y falleció en el navío. Hacia las 14.00, el francés Redoutable se rindió tras perder al 88% de su tripulación. El español Santísima Trinidad siguió en combate, aunque sin mástiles y con escasa capacidad de maniobra.

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Grabado en sepia: El Almirante Nelson herido es sostenido por hombres en la cubierta de un barco de guerra, con una batalla naval al fondo
Obra de arte de la conmovedora escena de la muerte del almirante Nelson a bordo del HMS Victory durante la Batalla de Trafalgar (Wikimedia)

A las 16.00, la formación aliada ya se había desintegrado y cada buque actuaba por su cuenta. La batalla terminó a las 18.30. Francia perdió 12 buques y España, 10. Hubo 2.218 muertos franceses y 1.022 españoles, frente a 449 británicos. España conservó 37 navíos y 24 fragatas, pero la Guerra de Independencia, iniciada en 1808, desplazó los recursos hacia el ejército terrestre. El deterioro de la flota y la superioridad británica en el mar profundizaron su pérdida de influencia naval en Europa. Trafalgar marcó el inicio de una etapa de derrotas españolas y marcó el paso de alianza a rivalidad entre España y Francia.

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