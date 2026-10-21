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La princesa Leonor se va de cañas en un bar de Getafe con sus compañeros: sus imágenes más relajadas en su nueva vida de universitaria

La hija de los reyes disfruta de una discreta jornada junto a sus compañeros de clase en la Universidad Carlos III

La princesa Leonor en su primer día de universidad (Europa Press)
La princesa Leonor en su primer día de universidad (Europa Press)
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Después de mucho revuelo por la Universidad Carlos III ante el comienzo de las clases de la princesa Leonor, parece que todo se ha calmado en el campus y la hija de los reyes se ha convertido en una más entre sus compañeros. Dos meses después de comenzar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, la heredera al trono ha sido fotografiada compartiendo un rato distendido con varios compañeros en una terraza de Getafe. Las imágenes, publicadas este miércoles por la revista Semana, permiten conocer una faceta más cotidiana de la hija de Felipe VI y Letizia y despejan las dudas que habían surgido sobre su asistencia presencial a las clases.

Desde que el pasado 7 de septiembre iniciara esta nueva etapa académica, apenas habían trascendido fotografías de Leonor en el campus más allá de las captadas durante su primer día. La ausencia de nuevas imágenes alimentó los rumores sobre la posibilidad de que estuviera siguiendo las asignaturas a distancia. Incluso se llegó a comentar esta cuestión durante la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, el pasado 12 de octubre. Sin embargo, su entorno ya había negado esas especulaciones y las fotografías difundidas ahora refuerzan la versión de que acude con normalidad a la universidad.

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Portada revista Semana 21 de octubre 2026
Portada revista Semana 21 de octubre 2026

Las instantáneas muestran a la princesa en compañía de otros estudiantes en el conocido bar L’Antigua de Getafe. Sentada en una terraza, Leonor conversa con sus compañeros en un ambiente relajado, alejado de la formalidad que caracteriza sus apariciones públicas. Según la información publicada por Semana, la joven ha comenzado a estrechar lazos con un pequeño grupo de alumnos con los que comparte también algunos momentos de ocio después de las clases.

La discreción que rodea su presencia en el campus explica, en parte, la falta de imágenes durante las últimas semanas. El dispositivo de seguridad que acompaña a la heredera y el respeto de los fotógrafos hacia su intimidad han dificultado que se la vea desenvolviéndose como una estudiante más. Pese a ello, fuentes consultadas por la revista insisten en que Leonor asiste presencialmente a las clases y mantiene su rutina académica.

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La princesa Leonor a su llegada este lunes al Campus de la Universidad Carlos III donde cursará el grado de Ciencias Políticas. EFE/J.J. Guillén
La princesa Leonor a su llegada este lunes al Campus de la Universidad Carlos III donde cursará el grado de Ciencias Políticas. EFE/J.J. Guillén

Su incorporación a la universidad supone un cambio significativo después de completar tres años de formación militar. Ahora, la princesa dispone de la oportunidad de compartir experiencias con jóvenes de su edad y construir relaciones personales en un entorno diferente al de sus anteriores etapas educativas.

El estilismo informal de la heredera

Para esta salida, Leonor ha optado por una combinación cómoda y desenfadada, acorde con una jornada de estudio que se prolongó más allá de las aulas. La pieza principal de su estilismo es un jersey de punto fino en rojo caldera, con escote en pico cruzado y mangas largas, que ha combinado con unos vaqueros azules de corte ancho.

La Princesa Leonor inicia sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, a 07 de septiembre de 2026, en Getafe (Madrid, España). (José Ruiz / Europa Press).
La Princesa Leonor inicia sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, a 07 de septiembre de 2026, en Getafe (Madrid, España). (José Ruiz / Europa Press).

Ante las temperaturas propias del otoño madrileño, la princesa ha añadido una prenda de abrigo ligera en gris claro. El conjunto se completa con unas zapatillas Puma Speedcat en tonos rojizos, un bolso negro de piel que ya había llevado durante su primer día de universidad y discretos complementos dorados. En cuanto a su imagen, ha recogido el cabello rubio en una coleta a media altura, con raya en medio y ligeras ondas, y ha apostado por un maquillaje natural.

La vida universitaria de Leonor coincide con un periodo importante en su preparación como futura reina. De hecho, en los próximos días, su atención volverá a centrarse en Oviedo, donde participará en una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. La ceremonia, una de las citas más destacadas de su calendario anual, volverán a convertirla en la protagonista de la jornada.

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