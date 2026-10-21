Alvise Pérez, de Se Acabó La Fiesta, desvela cuánto paga por su piso de alquiler en el centro de Madrid: “1.800 euros yo solo”

El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo (Alberto Ortega / Europa Press)

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La vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles, especialmente en ciudades como Madrid, donde los elevados precios del alquiler dificultan cada vez más el acceso a un hogar. En medio de este debate, Alvise Pérez ha hablado de su propia experiencia y ha puesto cifras a lo que le cuesta residir en el centro de la capital.

El líder de Se Acabó la Fiesta ha revelado que paga 1.800 euros al mes por su piso, una cantidad que asume en solitario y que, según explica, responde a su necesidad de estar cerca de los lugares en los que desarrolla su actividad política.

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“Yo pago 1.800 euros de alquiler, y es una pasta. Lo pago yo solo”, ha reconocido en una entrevista con El Español. Una cifra que permite hacerse una idea del desembolso que supone vivir en una zona privilegiada de Madrid, aunque el propio político asegura que su vivienda tiene unas particularidades que hacen que el precio sea más bajo de lo que cabría esperar para esa ubicación.

Las obras y los ruidos, detrás del precio de su alquiler

Lejos de describir una vivienda en condiciones ideales, Alvise ha explicado que el inmueble en el que reside está sometido constantemente a obras y reformas. Una circunstancia que, según su relato, repercute directamente en el precio que paga cada mes, ya que los trabajos generan molestias durante buena parte del día.

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El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en una imagen de archivo. (Alberto Ortega - Europa Press)

“Está constantemente en obras, por eso es más barato, porque hay ruidos a cualquier hora”, ha señalado. De esta manera, el eurodiputado atribuye parte del ahorro a las incomodidades que debe soportar en su domicilio, situado en una zona céntrica en la que el coste de la vivienda puede resultar especialmente elevado.

La elección de este emplazamiento responde, principalmente, a motivos profesionales. Según ha explicado, vivir en el corazón de Madrid le permite desplazarse con facilidad a los lugares donde mantiene encuentros con jueces, políticos y funcionarios del Estado. La ubicación, por tanto, pesa en su decisión pese al importante gasto mensual que representa el alquiler.

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De Sevilla a Madrid tras su salto a la política europea

El cambio de residencia de Alvise Pérez está relacionado con el crecimiento de su actividad política. El sevillano dio un salto decisivo en las elecciones europeas de junio de 2024, cuando la candidatura de Se Acabó la Fiesta consiguió tres escaños en el Parlamento Europeo. El resultado situó a su agrupación en el escenario político nacional y europeo y aumentó sus compromisos profesionales.

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, durante una manifestación. (A. Pérez Meca - Europa Press)

Antes de dar ese paso, Pérez ya había construido una comunidad de seguidores a través de las redes sociales, donde difundía críticas a los partidos tradicionales y presentaba sus planteamientos contra el sistema político. Su proyección pública, vinculada inicialmente a esa actividad digital, se trasladó después al terreno institucional con su entrada en la Eurocámara.

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La instalación en Madrid le facilita, según ha explicado, atender las reuniones y compromisos derivados de su actividad. Sin embargo, el precio de su vivienda también le ha servido para abordar una cuestión que afecta a un número creciente de ciudadanos: las dificultades para encontrar un alquiler asumible en las grandes ciudades.

La propuesta de Alvise para abaratar la vivienda

Durante la conversación con El Español, el eurodiputado ha expuesto su diagnóstico sobre el encarecimiento del mercado inmobiliario. A su juicio, el problema está relacionado con la falta de un mercado verdaderamente libre y con la intervención política en el sector, una interpretación que vincula también a las dificultades para acceder a una vivienda.

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“Yo creo que no hay un libre mercado de la vivienda y que por eso estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, incluyendo la vivienda turística”, ha afirmado.

Como posible solución, Pérez plantea habilitar zonas exentas de determinados impuestos en las que se puedan construir inmuebles a precio de coste para incorporarlos posteriormente al mercado libre. Entre sus propuestas menciona establecer áreas con un impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) del cero por ciento y levantar entre 30.000 y 40.000 viviendas con la intención de contribuir a moderar los precios.

El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez, al salir de declarar en el Tribunal Supremo. (Jesús Hellín - Europa Press)

El político también ha puesto el foco en el tamaño de algunas viviendas disponibles en Madrid en relación con el dinero que se pide por ellas. “Ahora mismo, y aquí podremos coincidir, hay zulos de 30 metros cuadrados por casi mil euros en Madrid”, ha comentado, aludiendo a los precios de los inmuebles de dimensiones reducidas.

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Por último, ha cuestionado el papel de la administración en el desarrollo urbanístico y ha señalado las licencias como uno de los puntos más problemáticos del sistema. “Las licencias urbanísticas son el principal foco de corrupción de este país”, ha sostenido.