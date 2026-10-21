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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 22 de octubre: la tragedia de Lucas y la amenaza de Hernando a Luisa marcan el final de semana

La serie diaria de La 1 despide antes del parón por los Premios Princesa de Asturias con el desenlace más doloroso para Rafael

Rafael no sabe si Lucas sigue respirando en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael no sabe si Lucas sigue respirando en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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Valle Salvaje afronta este jueves 22 de octubre su entrega más dramática y decisiva de la temporada. Con motivo de la cobertura especial de los Premios Princesa de Asturias el viernes 23, la ficción de época de RTVE adelanta su cierre de semana con el capítulo 510. Un episodio de máxima tensión que marcará un antes y un después en las tramas de la Casa Grande y que dejará a la audiencia con el corazón en un puño tras el fatal desenlace de uno de sus personajes más indefensos.

El conflicto matrimonial y las presiones familiares alcanzan cotas insostenibles en este final de ciclo semanal. Mientras don Hernando decide tomar cartas en el asunto y pasar a la acción directa contra Luisa para salvar el enlace de Alejo con Manuela, Victoria redobla sus maniobras en la sombra. Acorralada por sus propios crímenes y el rechazo generalizado, la antigua duquesa no dudará en poner a José Luis entre la espada y la pared para forzar su boda por conveniencia económica con Enriqueta, al tiempo que los sentimientos ocultos de Rosalía hacia Rafael amenazan con desbordarse.

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Sin embargo, todas las conspiraciones de palacio quedarán eclipsadas por la tragedia en torno al pequeño Lucas. La gravedad extrema del recién nacido obligará a la familia a plantearse la última de las medidas religiosas, desencadenando una reacción desesperada por parte de Rafael.

Lo que se ha visto hasta ahora en ‘Valle Salvaje’

El camino hacia este punto de no retorno se ha ido gestando a lo largo de una semana convulsa en Valle Salvaje. El gran terremoto se produjo tras la confesión de Victoria a Mercedes, revelándole que fue ella quien asesinó a Pilara por “amor a José Luis”. La duquesa no aceptó las justificaciones de su amiga, comparando el crimen con lo sucedido con Dámaso, lo que dejó a Victoria completamente aislada y culminó con su expulsión de palacio a manos de un furioso José Luis.

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En paralelo, Alejo se rebeló abiertamente contra la imposición familiar de casarse con Manuela para defender su relación con Luisa, rechazando incluso la denigrante sugerencia de José Luis de tomar a la joven como amante tras el matrimonio. Pese a que Manuela terminó besándose con Braulio en un momento de vulnerabilidad, la joven insistió en seguir adelante con el enlace.

Por su parte, las sospechas en la Casa Pequeña dieron un giro radical cuando Atanasio y Matilde descubrieron el verdadero pasado de Genaro: el supuesto lacayo es en realidad don Genaro de Salazar, comisario de la Santa Inquisición.

Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El capítulo 510 del jueves 22 de octubre

En la entrega de este jueves, don Hernando decide frenar en seco la rebeldía de Alejo atacando su punto débil. El marqués se persona directamente ante Luisa para amenazarla de forma tajante: no permitirá bajo ningún concepto que sus sentimientos frustren el enlace de su sobrino con Manuela. Luisa se verá sometida a una asfixiante presión psicológica y tendrá que tomar una decisión desesperada para no perjudicar al hombre que ama.

Rafael y Rosalía bautizan a Lucas y María en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael y Rosalía bautizan a Lucas y María en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Victoria quema sus últimos cartuchos para asegurar su posición económica e institucional. La mujer coloca a José Luis contra las cuerdas para obligarle a aceptar de una vez la propuesta de matrimonio de Enriqueta, la única vía para saldar la millonaria deuda que asfixia a la familia. En medio de este clima de intereses, Rosalía decide sincerarse con Leonor y le confiesa el secreto que lleva días atormentándola: se ha enamorado irremediablemente de Rafael.

El momento culminante del capítulo llegará en la habitación del bebé. Con el estado de salud de Lucas en un punto de no retorno, se pone sobre la mesa la necesidad de administrarle la extremaunción. Rafael, desgarrado de dolor, se niega en rotundo a aceptar la muerte inminente de su hijo. En un acto de desesperación absoluta, el duque toma al pequeño en sus brazos para comprobar si aún respira, pero el bebé no consigue sobrevivir. Un golpe devastador que sume a la Casa Grande en el luto y la conmoción general.

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