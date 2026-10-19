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Quién es Montse Lluis, la número dos de Vox en Madrid: negoció los acuerdos autonómicos con el PP y tuvo el mejor expediente de su promoción en la universidad

La vicesecretaría nacional se ha consolidado como una de las figuras de confianza de Santiago Abascal

La número dos de Vox en la circunscripción de Madrid, Montse Lluis. (Imagen cedida por Vox)
La número dos de Vox en la circunscripción de Madrid, Montse Lluis. (Imagen cedida por Vox)
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PP y Vox saben que están condenados a entenderse si quieren llegar a La Moncloa. Y ninguno esconde que las relaciones entre ambos llegan al 29N en plena luna de miel. Gran parte del mérito lo tiene Montse Lluís Serrat, elegida por Santiago Abascal como la ‘número dos’ de Vox en la lista de Madrid.

Licenciada en Ciencias de la Información, Lluís se ha consolidado desde su llegada a Vox como una figura de confianza de Abascal, tras asumir responsabilidades en Castilla y León y dirigir las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos con el PP en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

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Desde enero de 2024, Montserrat Lluís Serret forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, después de haber asumido la Vicesecretaría Nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria. Su incorporación a la estructura estatal llegó en agosto de 2023 para coordinar las negociaciones con el PP tras los comicios autonómicos y municipales de mayo.

Su paso por los medios y el salto a la política

Nacida en Tarragona en 1975 y distinguida con el Premio Nacional de Fin de Carrera en Periodismo por la Universidad del País Vasco (otorgado al mejor expediente de la promoción), Lluís desarrolló su carrera antes de entrar en política en el sector de los medios de comunicación. Fue jefa de sección en El Correo, pasó después al grupo Vocento hasta convertirse en directora adjunta de ABC y más tarde se incorporó al Grupo COPE como directora general.

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La relación de Lluís con Vox comenzó en abril de 2022, tras el acuerdo alcanzado un mes antes entre PP y Vox para formar el primer gobierno autonómico de coalición entre ambas formaciones, que finalizó en 2024 después de que Abascal ordenase la ruptura de relaciones.

Fue nombrada directora general de Coordinación e Interacción Social y jefa de gabinete de Juan García-Gallardo, entonces vicepresidente de Castilla y León y ahora fuera del partido. Según desveló el diario El País, su llegada a la Junta se produjo por recomendación de Kiko Méndez-Monasterio, asesor de confianza de Abascal. Desde ese puesto trabajó junto a García-Gallardo en las relaciones con el resto del Ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco, durante una legislatura marcada por desacuerdos frecuentes entre los dos socios.

Esa experiencia le catapultó a la dirección nacional. Abascal le reclamó en agosto de 2023 para capitanear las conversaciones que Vox mantenía con el PP en distintas comunidades, después de que la formación entrase en varios gobiernos regionales y tuviese que acordar el reparto de carteras y los compromisos políticos con el PP. Y desde entonces, Lluís ostenta la vicesecretaría nacional, aunque todavía mantiene una relación estrecha con la política autonómica.

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