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Para qué sirve la cara brillante del papel de aluminio y qué diferencia hay con la parte de color mate

La forma en la que se fabrica este material explica el origen de sus dos acabados y las dudas que todavía genera su uso en la cocina

Papel de aluminio para guardar alimentos
Papel de aluminio. (Magnific)
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El papel de aluminio es uno de los materiales indispensables de la cocina. Se utiliza para conservar alimentos, cubrir recipientes o envolver un bocadillo antes de salir de casa. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: una de sus caras es brillante y la otra mate. Esta diferencia lleva a muchas personas a preguntarse si importa cómo se coloca o si cada lado tiene una función específica.

Aunque se utiliza a diario, este material sigue generando dudas sobre su uso. ¿Hay que poner la cara brillante en contacto con los alimentos? ¿Sirve una de las dos para conservar mejor el calor? La respuesta a estas preguntas está relacionada con la forma en la que se fabrica el papel de aluminio y con las propiedades de este material.

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Mitos y su uso real

La diferencia entre las dos caras del papel de aluminio ha alimentado durante años la creencia de que cada una tiene una función concreta en la cocina. Sin embargo, en el papel de aluminio convencional, ambas caras funcionan igual. Da lo mismo cuál esté en contacto con los alimentos a la hora de envolver un bocadillo, cubrir una bandeja o preparar una receta al horno.

La explicación está en su proceso de fabricación. Para conseguir una lámina tan fina, el aluminio pasa por unos rodillos que reducen progresivamente su grosor. En la fase final, se prensan dos capas al mismo tiempo para evitar que se rompan.

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La superficie que entra en contacto con el rodillo adquiere un acabado brillante, mientras que la que queda junto a la otra lámina conserva un aspecto mate. Así se originan las dos caras, sin que esa diferencia visual implique que tengan propiedades distintas para cocinar.

Una persona envuelve comida en papel de aluminio. (Pexels)
Una persona envuelve comida en papel de aluminio. (Pexels)

Hay una excepción que conviene tener en cuenta: el papel de aluminio antiadherente. En algunos modelos, una de las caras incorpora un recubrimiento especial para evitar que los alimentos se peguen. En esos casos, sí es importante colocarla hacia la comida y seguir las indicaciones del fabricante. Por tanto, la clave no está en distinguir entre brillo y mate, sino en comprobar si se trata de un producto con propiedades específicas.

Qué alimentos no conviene envolver en papel de aluminio

Aunque el papel de aluminio es un recurso habitual para conservar y preparar alimentos, no siempre es la mejor opción. Hay productos con los que conviene tener especial cuidado, sobre todo cuando se van a guardar durante varias horas o se van a cocinar a temperaturas elevadas. Es el caso de los alimentos ácidos, como el tomate, el limón o el vinagre, y de aquellos que contienen mucha sal.

El contacto del papel de aluminio con estos alimentos puede hacer que parte del metal pase a la comida, especialmente cuando se someten a temperaturas elevadas. Por eso, no es la opción más recomendable para guardar durante mucho tiempo una salsa de tomate, un plato con limón o una preparación con abundante sal.

Para estos casos, lo más práctico es utilizar recipientes de vidrio o envases aptos para uso alimentario. Así se evita que el aluminio entre en contacto directo con ingredientes que pueden reaccionar con él y se conservan mejor las características de la comida. En el resto de las preparaciones, el papel de aluminio sigue siendo un recurso útil, tanto para envolver alimentos como para cubrir bandejas y recipientes en la cocina.

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