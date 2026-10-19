España

Esta es la pensión mínima que cobrarás si has cotizado 30 años

La cuantía depende de la base reguladora y puede variar según la edad de retiro y la situación familiar

Una mujer y un hombre jubilados dan un paseo por Madrid.
Dos personas jubiladas caminan por la ciudad de Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)
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Una persona que haya cotizado 30 años puede cobrar en 2026 una pensión de jubilación mínima de 888,70 euros al mes si convive con su cónyuge, pero este no depende económicamente de ella. La cuantía puede subir a 936,20 euros mensuales para quienes viven solos y a 1.256,60 euros si el cónyuge está a cargo.

Esas cantidades se abonan en 14 pagas y corresponden a la jubilación ordinaria de personas con 65 años o más. Sin embargo, tener 30 años cotizados no garantiza por sí solo el cobro de una de esas cifras. La pensión final depende de las bases de cotización de cada trabajador, de la edad a la que se retire y de si cumple con los requisitos para acceder al complemento a mínimos.

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Con 30 años cotizados se cobra el 85,18% de la base reguladora

La Seguridad Social calcula la pensión de jubilación a partir de la base reguladora y del tiempo cotizado. En 2026, los primeros 15 años dan derecho al 50% de esa base.

A partir del año decimosexto, se suma un porcentaje por cada mes adicional cotizado. Durante este año, los primeros 49 meses añaden un 0,21% por mes y los siguientes un 0,19%.

Con 30 años de cotización, una persona acumula otros 15 años después de completar el período mínimo exigido. El resultado es que le corresponde el 85,18% de la base reguladora.

La operación es la siguiente: el 50% inicial por los primeros 15 años, más 10,29 puntos por los primeros 49 meses extra y otros 24,89 puntos por los 131 meses posteriores. La suma alcanza el 85,18%.

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Ese porcentaje no se aplica al último sueldo. Se calcula sobre la base reguladora, que reúne las bases de cotización utilizadas por la Administración para fijar la prestación.

Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, sostiene que el sistema de pensiones público no desaparecerá, pero sí sufrirá tensiones.

La pensión mínima cambia según la situación familiar

Las cuantías mínimas de jubilación en 2026 no varían por haber cotizado 15, 30 o más años. Se fijan según la edad del titular y su situación familiar.

Una persona con 30 años cotizados que se retire a su edad ordinaria tendrá derecho, si cumple los requisitos para percibir el complemento a mínimos, a estas cantidades mínimas:

  • 1.256,60 euros mensuales y 17.592,40 euros al año, con cónyuge a cargo.
  • 936,20 euros mensuales y 13.106,80 euros al año, para una unidad económica unipersonal.
  • 888,70 euros mensuales y 12.441,80 euros al año, con cónyuge no a cargo.

El cónyuge se considera a cargo cuando convive con el pensionista y depende económicamente de él. Si hay convivencia, pero no existe esa dependencia económica, se aplica la cuantía para cónyuge no a cargo.

Por tanto, la respuesta a cuánto es la pensión mínima con 30 años cotizados depende de la situación personal.

El complemento a mínimos no se concede de forma automática

La pensión inicial se obtiene al aplicar el 85,18% a la base reguladora. Si el resultado queda por debajo de la cuantía mínima que corresponde al pensionista, puede tener derecho al complemento a mínimos.

Este complemento permite elevar la pensión hasta el importe mínimo establecido, aunque exige cumplir determinadas condiciones económicas. En 2026, los ingresos anuales distintos de la propia pensión no pueden superar los 9.442 euros para quienes no tienen cónyuge a cargo.

En el caso de los pensionistas con cónyuge a cargo, el límite de ingresos conjuntos se sitúa en 11.013 euros anuales. También es necesario residir en España para cobrar este complemento cuando la pensión se haya causado desde el 1 de enero de 2013.

El complemento no es consolidable. Puede reducirse o eliminarse si cambian las rentas del pensionista, la situación económica del cónyuge o la residencia habitual.

Con 30 años cotizados, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses

En 2026, solo pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización. Como una carrera de 30 años no alcanza ese umbral, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses.

Quien decida retirarse antes podrá acceder a la jubilación anticipada si cumple los requisitos de esa modalidad, aunque la pensión se reducirá mediante coeficientes aplicados en función de los meses de adelanto y del total de años cotizados.

Desde 2026, para calcular la base reguladora, la Seguridad Social compara dos fórmulas y aplica la más favorable. Una de ellas toma las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los últimos 304 meses anteriores a la jubilación y divide el resultado entre 352,33. La otra mantiene el cálculo con los últimos 25 años de cotización.

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