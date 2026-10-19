Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 19 al jueves 22 de octubre: Curro descubre cómo murió Jana y Manuel se enfrenta a Leocadia

El reencuentro de Curro y Manuel con Leocadia en La Promesa (RTVE)

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La verdad sobre la muerte de Jana ha dado un giro inesperado a la trama de La Promesa. Después de descubrir que Leocadia fue quien asesinó a la joven, y no Cruz como habían creído hasta ahora, Curro ha puesto al corriente a Manuel de todo lo que sabe. La revelación, producida durante su estancia en Lisboa, ha cambiado los planes de ambos hermanos, que regresan a la finca cordobesa con un objetivo compartido: descubrir qué ocurrió realmente y conseguir que la responsable pague por sus actos.

La semana estará marcada por el regreso de Curro y Manuel, los primeros enfrentamientos con Leocadia y una nueva pista que podría cambiar por completo la investigación. Mientras tanto, María se enfrenta a una boda que no desea, Martina recibe presiones sobre su futuro sentimental y las maniobras de Tomasa amenazan con provocar una guerra entre las cocineras.

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Estos son los principales acontecimientos de los capítulos 930 al 933 de la ficción de La 1, que se emitirán de lunes a jueves. El viernes 23 de octubre no habrá capítulo debido a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias.

Capítulo 930 del lunes 19 de octubre

María confiesa a Julieta que se ha visto obligada a casarse para evitar que le arrebaten a su hija. La ceremonia con Carlo se celebra finalmente en el patio de palacio, aunque la joven afronta el enlace con temor y resignación. Después de la boda, llega uno de los momentos más incómodos para ella: Carlo acude a su habitación durante la noche de bodas y María lo observa con miedo, sin saber qué sucederá a continuación.

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La boda de María y Carlo en La Promesa (RTVE)

Por otro lado, Petra advierte a Tomasa de que conoce sus movimientos con las cocineras, pero esta no niega sus intenciones. Julieta pide a Ciro que aleje a Lorenzo de ella, una petición que el capitán cumple después de asegurar que la joven no oculta nada.

Leocadia amenaza a Máximo con vengarse de él en el futuro, mientras Casilda insiste en que Martina debería casarse con la mujer que ha dejado embarazado a su hermano, convencida de que Jacobo no es la pareja adecuada para ella. Samuel, por su parte, se derrumba ante Petra al conocer la boda de María, aunque intenta mantener la compostura delante de los demás.

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Capítulo 931 del martes 20 de octubre

La semana continúa con la incertidumbre de María, que no sabe cómo afrontar su matrimonio con Carlo. Mientras tanto, Tomasa pone en marcha su plan para enfrentar a las cocineras: finge una discusión con Petra para ganarse la confianza del servicio y comienza a sembrar dudas entre ellas, asegurando a Candela que Simona la ningunea.

Curro y Ángela regresan de Lisboa y explican que el viaje ha sido breve porque ella debe retomar sus estudios. También anuncian que Manuel está de camino. El regreso de los hermanos resulta decisivo, pues ambos están dispuestos a ayudarse mutuamente para esclarecer la muerte de Jana. Curro, además, sale en busca de Pía, cuyo paradero continúa siendo un misterio.

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Tomasa mete cizaña entre las cocineras de La Promesa (RTVE)

En paralelo, Casilda confiesa a Jacobo que intenta llevarlo de vuelta para salvar a Enrique, mientras este pide a Martina una respuesta definitiva sobre su futuro juntos. Manuel y Julieta se reencuentran en el hangar y protagonizan un momento de acercamiento que podría abrir la puerta a una reconciliación.

Capítulo 932 del miércoles 21 de octubre

Ciro interrumpe a Manuel y Julieta cuando están a punto de besarse. Poco después, Manuel descubre que María se ha casado con Carlo contra su voluntad. La joven intenta tranquilizarlo y asegura que se encuentra bien, aunque las circunstancias del enlace siguen preocupando a quienes conocen su situación.

Curro admite ante su hermano que no ha conseguido averiguar dónde está Pía, pero promete continuar con la búsqueda. Mientras tanto, Adriano anima a Jacobo a enfrentarse a su madre y rechazar el matrimonio, una propuesta que provoca nuevas tensiones con Martina.

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Lorenzo se acerca a Máximo para pedirle ayuda con una inversión sin revelar sus verdaderas intenciones. El mayordomo comienza a sospechar de sus motivos. En las cocinas, Tomasa consigue que Candela responda mal a Simona, mientras Julio intenta ganarse la confianza de Teresa con un regalo que no pasa desapercibido para Petra.

El episodio culmina con un encuentro especialmente tenso: Leocadia se reúne con Manuel y Curro, que apenas pueden disimular el odio que sienten hacia ella. Ángela reprocha a su madre haber forzado la boda de María, sin imaginar hasta qué punto los dos hermanos conocen ya sus secretos.

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Capítulo 933 del jueves 22 de octubre

Curro debe contener la furia de Manuel durante su encuentro con Leocadia. Para evitar que descubra que conocen la verdad sobre el asesinato de Jana, ambos desvían la conversación hacia la boda de María. Aun así, la actitud de los hermanos inquieta a Leocadia, que no termina de comprender el motivo de su hostilidad. Ángela intenta mediar, pero Curro le pide que se mantenga al margen.

Leocadia enseña a María una carta anónima: o se casa o les quitarán a Janita en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, Lorenzo vuelve a pedir consejo a Máximo sobre sus inversiones, aunque el mayordomo cuestiona de dónde procede el dinero del capitán. Petra intenta advertir a las cocineras sobre las maniobras de Tomasa, pero no consigue que confíen en ella. Teresa también trata de prevenir al servicio sobre Julio, sin demasiado éxito.

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La tensión aumenta cuando Máximo reprende a Ángela por descuidar sus estudios y percibe algo extraño en la actitud de Leocadia. Además, Alonso regresa a palacio sucio y desaliñado, hasta el punto de que Casilda lo confunde con un intruso.

Sin embargo, el giro más importante llega cuando Curro empieza a sospechar que Jana no murió por el disparo, sino por el veneno. Para demostrar su teoría, lleva a Manuel hasta una habitación secreta del palacio que podría contener una pista fundamental para esclarecer el crimen.

Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).

La investigación de los dos hermanos acaba de abrir una nueva vía, pero todavía quedan muchas preguntas por responder. ¿Podrán demostrar la implicación de Leocadia antes de que descubra sus intenciones?

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