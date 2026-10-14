Avance de ‘La Promesa’ del jueves 15 de octubre: Curro revela quién mató a Jana y Leocadia rompe su compromiso con Máximo

Curro cuenta a Manuel que Leocadia mató a Jana en 'La Promesa' (RTVE).

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La tensión no deja de crecer en La Promesa. La serie diaria de La 1 encara la recta final de la semana con varios frentes abiertos que amenazan con alterar la vida de los habitantes del palacio.

Mientras María Fernández se ve obligada a tomar una decisión que podría alejarla definitivamente de Samuel, el embarazo de Martina complica todavía más su futuro con Jacobo. Y, lejos de allí, en Lisboa, Curro está a punto de compartir con Manuel una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz.

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El capítulo de este jueves 15 de octubre estará marcado por las presiones familiares, los compromisos rotos y una revelación que devuelve al primer plano la muerte de Jana. Pero no todos los conflictos tendrán una solución inmediata. Algunos personajes seguirán moviendo sus piezas en la sombra, mientras otros tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a las personas que quieren.

Avance del capítulo 928 de ‘La Promesa’ del jueves 15 de octubre

María Fernández se encuentra cada vez más acorralada por Leocadia. La señora de Figueroa no piensa dar marcha atrás en su empeño de que la doncella se case con Carlo y utilizará el miedo a perder a Janita para conseguirlo. La amenaza tendrá el efecto que buscaba: desesperada ante la posibilidad de que le arrebaten a la niña, María pedirá a Samuel que agilice los trámites de la boda. Una decisión dolorosa que podría poner fin a la relación que había empezado a construir con él.

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María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).

La presión de Leocadia vuelve a demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar para salirse con la suya. Sin embargo, María no será la única que tenga que afrontar las consecuencias de sus decisiones. En paralelo, Ciro continuará intentando esquivar las preguntas de Julieta sobre el dinero pagado por los manuales. El joven sostendrá que el sobrecoste se debió a un error administrativo, pero sus explicaciones no harán desaparecer las dudas. ¿Conseguirá mantener su versión sin levantar nuevas sospechas?

Por su parte, la llegada de Casilda seguirá alterando la situación de Martina y Jacobo. La madre del joven no está dispuesta a aceptar que su hijo mantenga indefinidamente una relación sin dar el paso que considera necesario. Por eso, exigirá a Jacobo que se case con Martina y le advertirá de que, si no cumple con esa condición, tendrá que regresar a casa para casarse con la mujer a la que Adriano ha dejado embarazada.

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La exigencia dejará a Jacobo en una posición complicada. Martina, consciente de las verdaderas intenciones de Casilda, pondrá sobre aviso a Adriano, que tendrá que valorar cómo afrontar un conflicto que afecta directamente a su futuro y al del bebé. Las decisiones que tomen en los próximos días pueden marcar el rumbo de sus relaciones, aunque encontrar una salida no será tan sencillo como les gustaría.

Leocadia enseña a María una carta anónima: o se casa o les quitarán a Janita en 'La Promesa' (RTVE).

Leocadia y Máximo, al borde de la ruptura

Otro de los grandes frentes del episodio estará protagonizado por Leocadia y Máximo. La señora de Figueroa ha aceptado las condiciones que el duque le impuso para formalizar su matrimonio y espera que él cumpla ahora su parte del acuerdo. Sin embargo, sus planes no saldrán como esperaba: Máximo terminará plantándose y romperá el compromiso.

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El revés supone un golpe para Leocadia, acostumbrada a intentar controlar las situaciones a su favor. La ruptura abre un nuevo escenario entre ambos y deja en el aire qué hará ella a partir de ahora. Además, Tomasa continuará tratando de enfrentar a Simona y Candela, aunque sus intentos de deteriorar la amistad entre las dos no darán el resultado esperado.

Pero si hay una trama que puede cambiar el rumbo de La Promesa, esa es la que se desarrolla en Lisboa. Allí, Curro terminará confesando a Manuel que ha descubierto la identidad de la persona que acabó con la vida de Jana. La revelación dejará a su hermano completamente en shock: la responsable de la muerte de Jana es Leocadia.

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Curro planta cara a Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).

¿Qué pasará en ‘La Promesa’ el viernes 16 de octubre?

La confesión de Curro no tardará en tener consecuencias. En el capítulo del viernes, Manuel y su hermano tendrán que decidir cómo actuar ante una información tan delicada y qué pasos dar para que la muerte de Jana no quede impune. Su regreso a La Promesa podría poner en peligro los planes de Leocadia, aunque ambos optarán por guardar silencio ante Ángela por el momento.

Mientras tanto, la ruptura con Máximo dejará a Leocadia en una situación comprometida, y Casilda seguirá presionando para que Jacobo concrete su boda con Martina. En el palacio también habrá movimientos alrededor de María y Carlo, cuyo enlace empezará a tomar forma pese a las dudas de quienes intentan evitarlo.

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