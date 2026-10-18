España

Pollo estofado con batata y champiñones: una receta caliente que es ideal para el otoño y destaca por su sabor dulce

Una receta casera y reconfortante en la que el pollo tierno se combina con la suavidad de la batata y el sabor intenso de los champiñones

Receta fácil de hacer
Pollo estofado con batata y champiñones. (Magnific)
Guardar

El pollo, los champiñones y la batata forman una combinación que funciona especialmente bien en los platos calientes de otoño. En este estofado, la carne se cocina hasta quedar tierna, mientras que las verduras aportan sabor y una mezcla de texturas que hace que cada ingrediente tenga su protagonismo. Es una receta casera, sencilla de preparar y perfecta para ampliar tu repertorio gastronómico.

La batata añade un punto dulce que contrasta con la intensidad de los champiñones, mientras que la cocción conjunta permite integrar todos los sabores. El resultado es un estofado jugoso, con una salsa ligera que acompaña al pollo y a la guarnición sin enmascararlos. Una forma diferente de preparar esta carne y de aprovechar los productos de temporada en un plato completo y lleno de matices.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 40 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora.
  1. 800 g de contramuslos de pollo deshuesados y sin piel.
  2. 500 g de batata.
  3. 250 g de champiñones.
  4. 1 cebolla.
  5. 2 dientes de ajo.
  6. 2 zanahorias.
  7. 750 ml de caldo de pollo.
  8. 100 ml de vino blanco.
  9. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  10. 1 hoja de laurel.
  11. 1 cucharadita de tomillo seco.
  12. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  13. Sal al gusto.
  14. Pimienta negra al gusto.
  15. Perejil fresco para terminar.

Cómo hacer estofado de pollo con batata y champiñones, paso a paso

  1. Pela la batata y córtala en dados medianos. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas gruesas.
  2. Limpia los champiñones con un paño húmedo. Córtalos en cuartos o en láminas gruesas.
  3. Corta el pollo en trozos de tamaño similar. Salpimienta por todos los lados.
  4. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Dora el pollo a fuego medio-alto durante 5 minutos, hasta que tome color por fuera. Retíralo y resérvalo.
  5. En la misma cazuela, añade la cebolla picada y las zanahorias. Cocina durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede tierna.
  6. Incorpora el ajo picado. Remueve durante 30 segundos para que libere su aroma sin llegar a quemarse.
  7. Añade el pimentón dulce y mezcla de inmediato. Evita mantener el pimentón mucho tiempo sobre el fuego, porque puede amargar.
  8. Vierte el vino blanco. Raspa el fondo de la cazuela con una cuchara para recuperar los jugos del pollo.
  9. Agrega el caldo, el laurel y el tomillo. Introduce de nuevo el pollo y lleva el conjunto a ebullición.
  10. Baja el fuego, tapa la cazuela y cocina durante 20 minutos.
  11. Añade la batata y los champiñones. Procura que los dados de batata tengan un tamaño parecido para que se cuezan al mismo tiempo.
  12. Cocina otros 15 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la batata pueda pincharse con facilidad.
  13. Prueba el punto de sal. Si la salsa está demasiado líquida, cocina los últimos 5 minutos sin tapa.
  14. Retira el laurel. Sirve el estofado caliente con perejil fresco picado.
Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para cuatro platos, aunque dependerá del tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por ración:

  • Calorías: 480 kcal
  • Proteínas: 39 g
  • Hidratos de carbono: 40 g
  • Grasas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El estofado se puede conservar en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 3 días. Para calentarlo, utiliza una cazuela a fuego suave y añade un poco de caldo o agua si la salsa se ha espesado demasiado. También puedes congelarlo durante 2 meses, aunque debes tener en cuenta que la batata puede quedar algo más blanda después de descongelarla.

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las joyas de la última reina de Portugal y la histórica tiara de su madre se subastarán en Ginebra: diamantes y esmeraldas de altísimo valor

Sotheby’s ha anunciado la subasta de tres piezas que pertenecieron a la condesa de París y a su hija

Las joyas de la última reina de Portugal y la histórica tiara de su madre se subastarán en Ginebra: diamantes y esmeraldas de altísimo valor

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

En uno de sus últimos vídeos de TikTok (@garaje.hermetico) hace un desglose paso a paso de la cadena de producción y distribución, revelando cuánto cuesta realmente extraer, refinar y transportar el combustible antes de que se le apliquen los impuestos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

La delegación sindical asegura que todas las actuaciones de limpieza podrían haberse realizado desde el interior de las instalaciones, sin necesidad de cerrarlas

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un destino que seduce con su teatro griego, sus calles históricas, la isla Bella y unas vistas privilegiadas del mar Jónico y el Etna

El pueblo siciliano que parece sacado de una película: combina ruinas antiguas, playas turquesas y paisajes volcánicos

Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó por unanimidad que el trabajador tiene derecho a cobrar 1.620,92 euros mensuales y un complemento de 1.131,72 euros

Un tribunal confirma la pensión de gran invalidez a un hombre con una lesión medular desde que tenía dos años: la Seguridad Social se oponía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

DEPORTES

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”