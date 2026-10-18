Pollo estofado con batata y champiñones: una receta caliente que es ideal para el otoño y destaca por su sabor dulce

El pollo, los champiñones y la batata forman una combinación que funciona especialmente bien en los platos calientes de otoño. En este estofado, la carne se cocina hasta quedar tierna, mientras que las verduras aportan sabor y una mezcla de texturas que hace que cada ingrediente tenga su protagonismo. Es una receta casera, sencilla de preparar y perfecta para ampliar tu repertorio gastronómico.
La batata añade un punto dulce que contrasta con la intensidad de los champiñones, mientras que la cocción conjunta permite integrar todos los sabores. El resultado es un estofado jugoso, con una salsa ligera que acompaña al pollo y a la guarnición sin enmascararlos. Una forma diferente de preparar esta carne y de aprovechar los productos de temporada en un plato completo y lleno de matices.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 40 minutos.
- Tiempo total: 1 hora.
- 800 g de contramuslos de pollo deshuesados y sin piel.
- 500 g de batata.
- 250 g de champiñones.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 2 zanahorias.
- 750 ml de caldo de pollo.
- 100 ml de vino blanco.
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de tomillo seco.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- Perejil fresco para terminar.
Cómo hacer estofado de pollo con batata y champiñones, paso a paso
- Pela la batata y córtala en dados medianos. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas gruesas.
- Limpia los champiñones con un paño húmedo. Córtalos en cuartos o en láminas gruesas.
- Corta el pollo en trozos de tamaño similar. Salpimienta por todos los lados.
- Calienta el aceite en una cazuela amplia. Dora el pollo a fuego medio-alto durante 5 minutos, hasta que tome color por fuera. Retíralo y resérvalo.
- En la misma cazuela, añade la cebolla picada y las zanahorias. Cocina durante 5 minutos, hasta que la cebolla quede tierna.
- Incorpora el ajo picado. Remueve durante 30 segundos para que libere su aroma sin llegar a quemarse.
- Añade el pimentón dulce y mezcla de inmediato. Evita mantener el pimentón mucho tiempo sobre el fuego, porque puede amargar.
- Vierte el vino blanco. Raspa el fondo de la cazuela con una cuchara para recuperar los jugos del pollo.
- Agrega el caldo, el laurel y el tomillo. Introduce de nuevo el pollo y lleva el conjunto a ebullición.
- Baja el fuego, tapa la cazuela y cocina durante 20 minutos.
- Añade la batata y los champiñones. Procura que los dados de batata tengan un tamaño parecido para que se cuezan al mismo tiempo.
- Cocina otros 15 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la batata pueda pincharse con facilidad.
- Prueba el punto de sal. Si la salsa está demasiado líquida, cocina los últimos 5 minutos sin tapa.
- Retira el laurel. Sirve el estofado caliente con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta receta da para cuatro platos, aunque dependerá del tamaño de las raciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por ración:
- Calorías: 480 kcal
- Proteínas: 39 g
- Hidratos de carbono: 40 g
- Grasas: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El estofado se puede conservar en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 3 días. Para calentarlo, utiliza una cazuela a fuego suave y añade un poco de caldo o agua si la salsa se ha espesado demasiado. También puedes congelarlo durante 2 meses, aunque debes tener en cuenta que la batata puede quedar algo más blanda después de descongelarla.
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