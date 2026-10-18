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A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Los blancos buscan una nueva victoria en la competición doméstica en medio de una crisis de juego

Los jugadores del Real Madrid (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Los jugadores del Real Madrid (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
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El Real Madrid y el Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Santiago Bernabéu en uno de los partidos destacados de la novena jornada de LaLiga. Dos históricos del fútbol español se miden en un duelo importante para sus aspiraciones en la clasificación, con los madridistas obligados a acercarse al liderato y los sevillistas dispuestos a dar la sorpresa a domicilio.

La cita llega en un momento de especial interés para el conjunto blanco. El Real Madrid inició la jornada en la cuarta posición, a seis puntos del Barcelona, líder del campeonato, después de sumar seis victorias y encajar dos derrotas. Por ello, el equipo necesita aprovechar el factor campo para no perder más terreno respecto a los azulgranas, dirigidos por Flick y con Lamine como una de sus principales referencias.

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El conjunto madridista afronta el choque después de una nueva remontada europea, esta vez ante la Roma. Tras verse contra las cuerdas, el equipo encontró una reacción que le permitió acabar imponiéndose por 3-1. Los cambios introducidos durante el encuentro, con la entrada de Endrick, Espí y Güler y la salida de Vinicius, contribuyeron a modificar la dinámica del partido. Diomandé destacó por su mayor incisividad, mientras que Valverde volvió a rendir a buen nivel en la posición de lateral.

Los jugadores del Sevilla (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Los jugadores del Sevilla (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La baja del delantero brasileño coincide con el debate sobre el rendimiento colectivo del Real Madrid cuando el brasileño no está sobre el terreno de juego. El partido contra el Sevilla supondrá una nueva prueba para el equipo, que deberá mantener su capacidad ofensiva sin uno de sus futbolistas más destacados. Además de la importancia de los puntos, el encuentro permitirá evaluar la respuesta de la plantilla ante una ausencia que condiciona los planes del entrenador.

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Enfrente estará un Sevilla que llega al Bernabéu con una situación clasificatoria más favorable que la de las últimas temporadas. El conjunto hispalense comenzó la jornada como inmediato perseguidor del Real Madrid, a cuatro puntos de distancia, y buscará aprovechar cualquier oportunidad para recortar esa diferencia. Su último compromiso terminó con un empate a tres goles frente al Levante, un resultado que le permitió sumar, aunque también dejó aspectos que deberá mejorar para competir ante un rival de máxima exigencia.

Luis García Plaza tendrá que afrontar el partido con varias bajas por problemas físicos. Jon Gurid, Miguel Sierra, Iker Muñoz y Marcao Teixeira no estarán disponibles para la visita a Madrid. La nota positiva para el técnico sevillista es la recuperación del delantero belga Lucas Stassin, que vuelve a estar disponible para reforzar las opciones ofensivas del equipo.

El entrenador del Real Madrid culpa al árbitro de la derrota en el Metropolitano.

A qué hora y dónde ver el partido

El encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla se disputará este domingo 18 de octubre de 2026 a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Los aficionados podrán seguirlo en directo por televisión a través de Movistar Plus+, en sus canales de M+ LaLiga. La cita corresponde a la novena jornada del campeonato y enfrenta a dos equipos que necesitan sumar para mantener sus objetivos al alcance.

Con la lucha por acercarse al liderato como principal aliciente para el Real Madrid y la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa para el Sevilla, el duelo se presenta como una de las citas destacadas del domingo. Los tres puntos tendrán un valor especial para ambos conjuntos en una jornada en la que los blancos buscarán recortar distancias con el Barcelona y los visitantes intentarán prolongar su buen momento clasificatorio.

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