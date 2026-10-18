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El homenaje de la princesa Leah en el ‘Bailando con las estrellas’ noruego tras el suicidio de su padre: “Lo que más temía en el mundo realmente ha sucedido”

La hija de Marta Luisa de Noruega recordó a su padre Ari Behn en el escenario del programa de TV2

La princesa Leah de Noruega homenajea a Ari Behn en 'Skal vi danse?' (TV2)
La princesa Leah de Noruega homenajea a Ari Behn en 'Skal vi danse?' (TV2)
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La princesa Leah Isadora de Noruega no ha tenido un inicio de curso fácil. Lo que iba a ser un cierre de año feliz para la hija de Marta Luisa de Noruega por su participación en Skai vi danse?, la versión noruega del formato que en España conocemos como Bailando con las estrellas, se empezó a derrumbar con la muerte de su abuelo, el rey Harald V de Noruega, el pasado 28 de agosto. La prima de la princesa heredera ha aprovechado su paso por el concurso para realizar un homenaje a la otra gran pérdida que le marcó, la de su padre Ari Behn.

El exmarido de Marta Luisa de Noruega, que se divorció de la princesa en 2016 con tres hijas en común, se suicidó en 2019, un trágico suceso que lo fue aún más porque el artista decidió quitarse la vida el día de Navidad. Ahora, su hija mediana, Leah Isadora Behn, ha decidido coger el dolor para impregnar uno de los bailes que le ha tocado realizar en el concurso, junto al bailarín profesional Andreas Holst Hiim.

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Tras la actuación, la prima de la heredera Ingrid Alexandra escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Esta es para ti, papá. Esta noche bailo por todos aquellos que han perdido a alguien a quien querían con locura”. La joven tuvo que lidiar con la pérdida de su padre cuando tan solo tenía 14 años, mientras que sus hermanas Maud Angelica y Emma Tallulah tenían 16 y 11 respectivamente: “La indescriptible sensación de recibir el mensaje de que lo que más temes en todo el mundo realmente ha sucedido”.

El homenaje a Ari Behn

La influencer noruega aprovechó su visibilidad no solo para mostrar su dolor, sino también para mostrar empatía por quienes hayan tenido que pasar por algún episodio parecido: “Esta noche bailo para demostrar que las cosas pueden mejorar, y que los momentos más duros no tienen por qué definir quién eres. Os envío mucho cariño a todos los que os sintáis identificados, juntos somos más fuertes”.

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Junto a la publicación, compartía una imagen de su padre junto a ella y su hermana mayor Maud Angelica cuando eran pequeñas. De hecho, la actuación de la princesa Leah de Noruega iba acompañada de la proyección de algunos vídeos de su infancia junto a Ari Behn. Al mismo tiempo, tanto ella como su pareja de baile se embadurnaban de pintura negra con una vestimenta blanca como una metáfora de que se debe aprender a vivir con las marcas y cicatrices que te deja la vida.

Leah Isadora publica una foto con Ari Behn y Maud Angelica (Instagram)
Leah Isadora publica una foto con Ari Behn y Maud Angelica (Instagram)

Los elogios a la princesa Leah de Noruega

“Ya no tengo miedo a mostrarme vulnerable”, expresó la nieta de la reina Sonia, que ya está acostumbrada a participar en otros realities de televisión como Traitors. Con su actuación estuvo cerca del pleno de dieces, aunque un cuarto miembro del jurado le otorgó un nueve como puntuación. Aún así, consiguió hacerse con la valoración más alta de la temporada. Merete Mørk Lingjærde, bailarina profesional, profesora y jueza del concurso, le dio una crítica excelente a la princesa Leah: “Creí en cada gesto. Creí en el dolor, creí en la añoranza, creí en el amor. Fue absolutamente hermoso y doloroso”.

Como en España, los concursantes suelen estar arropados por algunos miembros de su familia que los observan desde la grada y en esta ocasión fueron la princesa Marta Luisa de Noruega y Maud Angelica quienes la vitorearon y se levantaron al final del baile junto al resto del público, que acabó tan emocionado como ellas. La misma mirada de orgullo le lanzó su madre el día del estreno del programa, cuando acudió como público junto al novio de Leah, el cantante noruego Jostein Hamar, y su marido Durek Verret.

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