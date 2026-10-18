España

Encuentran en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en la riera de Cabrera de Mar (Barcelona)

Los equipos de búsqueda encontraron una prenda de ropa anoche cerca del espigón del puerto de Premià de Mar

Efectivos del GRAE Subacuático durante la búsqueda de esta madrugada (Bombers)
Efectivos del GRAE Subacuático durante la búsqueda de esta madrugada (Bombers)
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Los Bombers de la Generalitat han localizado sobre las 11 de la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de la mujer que había desaparecido el sábado tras ser arrastrada por la corriente de una riera en Cabrera de Mar, en Barcelona. El hallazgo se ha producido cerca del espigón del puerto de Premià de Mar, en el Maresme, a unos seis kilómetros del punto donde la víctima fue sorprendida por el agua poco antes de las 19:30 horas, mientras caminaba junto a su marido y sus dos hijos. El aviso de arrastre llegó a los servicios de emergencia a las 19:41 horas, según ha confirmado el cuerpo de bomberos.

Después de haber encontrado una prenda que podría pertenecerle a unos dos kilómetros del punto donde fue vista por última vez, cerca de la desembocadura, el dispositivo de búsqueda se había centrado esta mañana en sus tareas en esa zona y en el tramo marítimo próximo a la costa. El equipo se ha conformado por bomberos, Mossos d’Esquadra, policías locales y Salvamento Marítimo.

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La muerte constituye la principal consecuencia personal de las lluvias asociadas a la dana Adam en Cataluña. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevención de Protección Civil, ha informado en una rueda de prensa de que las precipitaciones no habían provocado otros “incidentes reseñables”, a pesar de que los datos de Meteocat indican que ha sido la mayor precipitación en seis años.

Las labores de búsqueda se dividió en tres sectores

El dispositivo desplegado para localizar a la mujer arrastrada por la riera de Cabrera de Mar ha movilizado a 18 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y un total de 78 efectivos, que trabajaron durante la noche, la madrugada y la mañana. El operativo reunió a personal de los parques de la Región de Emergencias Metropolitana Norte, mandos de la Unidad de Mando Media, integrantes del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) Subacuático, equipos de drones de la Unidad de Medios Aéreos y miembros de los Equipos de Prevención Activa Forestal.

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Los bomberos coordinaron el despliegue con los Mossos d’Esquadra, la Policía Local y Salvamento Marítimo. Como detalla el Govern de Catalunya, las instituciones dividieron la búsqueda en tres sectores, con el objetivo de revisar de forma intensiva el recorrido de la riera desde el lugar donde la mujer fue arrastrada hasta su desembocadura. El primer tramo, entre el punto del suceso y la rotonda de la cooperativa, quedó bajo responsabilidad de los Mossos y la Policía Local. Se trataba de una zona de cauce canalizado, con paredes de hormigón. El segundo sector se extendió hasta las proximidades del hotel Calipso y contó con efectivos de los Bomberos y del GRAE. La tercera área abarcó el tramo final hasta la desembocadura.

La búsqueda marítima estuvo a cargo de Salvamento Marítimo durante la madrugada. Por la mañana se incorporaron una embarcación del GRAE Subacuático y otra de los Mossos d’Esquadra. Con la luz del día, los equipos revisaron de nuevo todos los sectores y ampliaron el rastreo por la primera línea de costa, al norte y al sur de la desembocadura.

Efectivos del GRAE Subacuático durante la búsqueda de esta madrugada (Bombers)
Efectivos del GRAE Subacuático durante la búsqueda de esta madrugada (Bombers)

La alerta seguirá activa ante un nuevo episodio previsto para el lunes

Protección Civil mantiene activo el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña, conocido como Inuncat, pese a que las lluvias intensas han cesado de forma temporal en parte del litoral. Las autoridades prevén un nuevo episodio de precipitaciones para el lunes 19 de octubre, condicionado por la evolución de la dana Adam. De este modo, la Agencia Catalana del Agua vigila el caudal de ríos, rieras y barrancos después de emitir avisos por posible desbordamiento en las comarcas del Maresme, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf.

El temporal también ha afectado al transporte. El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha registrado 45 cancelaciones de vuelos, aunque AENA ha informado que la operativa se había normalizado durante la mañana. La situación impidió que la plantilla del FC Barcelona regresara de madrugada desde Sevilla, por lo que el equipo ha pasado la noche en la ciudad andaluza. Por su parte, Rodalies de Catalunya ha recuperado el servicio en todas sus líneas tras la suspensión aplicada anoche. La carretera GI-552 seguía cerrada en Riells i Viabrea, mientras que la B-224 y la GI-682 presentaban desprendimientos con paso alternativo.

Los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña reflejan que el territorio no acumulaba tanta lluvia en una jornada desde el temporal Gloria, el 21 de enero de 2020. De hecho, en varios puntos del Vallès y el Baix Llobregat se acercaron a 100 litros por metro cuadrado, mientras que el puerto de Barcelona acumuló 87,5 litros.

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