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El pueblo en pleno corazón de La Mancha que resulta ideal para una escapada gastronómica: molinos, migas manchegas y un restaurante Michelin por 17,50 €

En Campo de Criptana se disfrutan platos típicos como las gachas manchegas, las migas o el queso, pero también delicias versionadas con un toque vanguardista

Molinos de Campo de Criptana, en Ciudad Real (Adobe Stock).
Molinos de Campo de Criptana, en Ciudad Real. (Adobe Stock)
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En el corazón de La Mancha, los imponentes molinos de viento dominan el paisaje de una tierra que inspiró a Miguel de Cervantes en la creación de su célebre obra, Don Quijote de la Mancha. Estamos en Campo de Criptana, un lugar conocido como ‘Tierra de Gigantes’ que alberga en su paisaje un espectacular conjunto de molinos declarados Bien de Interés Cultural.

Los famosos molinos de Campo de Criptana se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Ciudad Real, atrayendo cada año a miles de visitantes interesados en conocer de cerca estas emblemáticas estructuras. Pero el encanto de esta localidad va mucho más allá, pues es un lugar rico en historia, cultura y paisajes, además de un destino perfecto para una escapada gastronómica gracias a sus productos y recetas tradicionales.

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Las costumbres alimenticias en tierras manchegas siempre han sido rudimentarias por la escasez de productos. Poco a poco, esa escasez se ha ido reduciendo gracias al transporte y los sistemas de refrigeración, pero eso no ha hecho que las recetas de aprovechamiento que marcan su cocina hayan desaparecido del recetario. En cambio, platos como las migas, el gazpacho o las gachas han seguido llenando las mesas de los hogares manchegos, incluso las de restaurantes de alta cocina que se han encargado de elevarlas a la categoría de delicia gourmet.

Gachas manchegas, una receta tradicional y humilde (Adobe Stock)
Gachas manchegas, una receta tradicional y humilde. (Adobe Stock)

Si algo destaca de esta región manchega son sus exquisitos productos. Empezando por los vinos de la D.O. La Mancha, en especial los vinos producidos en el propio Campo de Criptana, una zona de larga tradición y arraigo vitivinícola que cuenta en la actualidad con seis bodegas. Cómo no, nada mejor para maridar este vino que un buen queso manchego, elaborado con pura leche de oveja manchega. En el terreno de lo dulce, destacan los cordiales, un postre tradicional de Campo de Criptana preparado a base de huevo, azúcar y almendra molida.

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En lo que a recetas se refiere, la gastronomía manchega encuentra en Campo de Criptana una sede de lo más especial. Hablamos de platos como las gachas manchegas, una comida reconfortante a base de harina de almortas frita con carne de matanza; o el pisto, elaborado con productos de la huerta y acompañado de carne frita o asada. La carne de matanza aparece de nuevo en platos como las migas de pastor, elaboradas con pan de hogaza frito y uvas blancas. Completan el recetario delicias como el asadillo, la caldereta de cordero o los ‘Duelos y Quebrantos’, un plato con carne de matanza (chorizo, jamón, panceta, etc.) y huevos revueltos.

Un Michelin con menú del día

Uno de los restaurantes más conocidos de la zona es Las Musas, un establecimiento premiado por la Guía Michelin con su sello Bib Gourmand. Este reconocimiento premia a una selección de destinos donde comer bien con una excelente relación calidad-precio. El local, que ocupa una antigua discoteca y toma de ella su nombre, presume de unas espectaculares vistas panorámicas al pueblo y al Albaicín criptanense, un barrio de casas blancas que merece la visita.

El restaurante Las Musas, de Campo de Criptana (Web del restaurante)
El restaurante Las Musas, de Campo de Criptana. (Web del restaurante)

El chef Carlos Ortega es quien se encarga de dirigir los fogones, con una cocina basada en la gastronomía manchega para renovarla, buscando el equilibrio entre los sabores de siempre y las técnicas de la alta cocina. La oferta se refleja en una carta que da comienzo con los entrantes fríos, entre los que destacan el jamón ibérico de bellota con tostas y tomate natural, la cecina de wagyu con almendras y lascas de queso, y una tabla de quesos manchegos semi, curado y de cabra con aceite.

En la sección caliente figuran recetas como las mollejas de lechal fritas con ajos de Las Pedroñeras, las migas manchegas de pastor con uvas y el pisto manchego con rosquilletas artesanas, platos que remiten a la cocina regional de Castilla-La Mancha. El apartado de pescados suma propuestas como el rape en salsa de mejillones con almejas, el bonito fresco del norte con salsa de tomate casera y la gamba blanca de Huelva a la plancha.

El fuerte de la casa está en las carnes: pluma ibérica, solomillo de ternera, entrecot de Angus a la parrilla de carbón vegetal y distintas preparaciones de lechal, como la paletilla asada estilo arriero o las chuletillas a la parrilla. Para cerrar, los postres de la casa ofrecen alternativas como la tarta de queso manchego con arrope, el arroz con leche cremoso caramelizado con helado de coco y la torrija jugosa con helado de canela. Asimismo, el restaurante ofrece un menú del día, con entrante, segundo, postre y bebida a elegir por 17,50 euros.

Chuletillas de cordero lechal a la parrilla con ajetes y patatas, del restaurante Las Musas (Web del restaurante)
Chuletillas de cordero lechal a la parrilla con ajetes y patatas, del restaurante Las Musas. (Web del restaurante)

Dónde comer en Campo de Criptana

Más allá de este restaurante, Campo de Criptana cuenta con opciones estupendas para comer de raciones o tapas. Una de las más interesantes es el Bar Castillo, un local ideal para pedir platos para compartir, con una propuesta tradicional y muy cuidada. Para los amantes del vino, una alternativa es Bodega Saz para degustar distintos tipos de vino con una relación calidad-precio muy buena.

Para una comida, el restaurante Cueva La Martina es de gran aprecio para locales y visitantes, un local de gran valor arquitectónico donde se elabora una cocina de corte tradicional sin apartar la mirada de propuestas más contemporáneas, todo ello con ingredientes de procedencia local.

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