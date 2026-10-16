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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los cantantes Topacio Fresh y Fran Perea a la actriz Candela Serrat o el todoterreno Mario Vaquerizo

Los cuatro famosos se sientan en el plató de Roberto Leal hasta el martes 20 de octubre

Los concursantes de 'Pasapalabra'
Los concursantes de 'Pasapalabra' estos días. (Atresmedia)
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El plató de Pasapalabra vuelve a abrir sus puertas para recibir a una nueva tanda de invitados de excepción dispuestos a revolucionar las tardes del 16, 19 y 20 de octubre. Como es habitual en el concurso líder de la televisión, Roberto Leal da la bienvenida a cuatro personalidades que aparcan temporalmente sus compromisos profesionales para repartirse entre los equipos naranja y azul. Su misión a lo largo de estos tres programas será tan divertida como exigente: exprimir sus reflejos, dejarse la piel en cada panel y arañar todo el tiempo posible en el cronómetro para que los concursantes lleguen con garantías a la prueba definitiva.

En esta ocasión, la mesa de invitados reúne una combinación inmejorable de música, arte de vanguardia, carisma televisivo y solidez interpretativa. La complicidad y la energía desbordante de amigos inseparables como Mario Vaquerizo y Topacio Fresh se entrelazan con la elegancia y las tablas de dos actores tan consolidados como Candela Serrat y Fran Perea. Un cuarteto vibrante y polifacético que asegura risas, anécdotas y un ritmo trepidante en cada una de las pruebas que componen la rutina del programa.

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Desde el ritmo de La Pista Musical, donde más de uno promete dar un auténtico concierto improvisado, hasta la concentración máxima que exigen juegos como Una de cuatro o ¿Dónde Están?, la implicación de estos cuatro famosos resultará decisiva para decantar la balanza. Cualquier acierto puede marcar la diferencia entre acariciar el ansiado bote millonario o verse obligado a luchar por la permanencia en la temida Silla Azul. A continuación, repasamos la trayectoria y los hitos de los cuatro protagonistas que llenarán de emoción las tardes de Antena 3.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Quién es Mario Vaquerizo

Periodista de formación, escritor, colaborador habitual de radio y televisión y líder indiscutible del grupo musical Nancys Rubias, el madrileño es un auténtico torbellino mediático que ha conquistado al público gracias a su espontaneidad sin filtros. Casado con la cantante Alaska, su salto a la fama masiva se consolidó a través del célebre programa de telerrealidad Alaska y Mario, que abrió de par en par las puertas de su vida personal y profesional, mostrando su faceta más divertida y entrañable.

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Mario Vaquerizo en una imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)
Mario Vaquerizo en 'Pasapalabra'. (Josefina Blanco / Europa Press)

A lo largo de los años, su presencia se ha convertido en habitual en espacios de máxima audiencia como El Hormiguero, además de demostrar su capacidad de superación en formatos como MasterChef Celebrity o Tu cara me suena. En Pasapalabra, Mario juega prácticamente en casa: es uno de los invitados más recurrentes y queridos de la audiencia, conocido por celebrar cada segundo ganado como una auténtica final y por convertir cada duelo musical en un espectáculo. Su rapidez de respuesta y su desbordante sentido del humor serán, sin duda, un motor vital para el equipo que tenga la suerte de contar con él.

Quién es Topacio Fresh

El toque contemporáneo y rompedor de estos programas lleva el sello inconfundible de Topacio Fresh. Nacida en Argentina y afincada en España desde hace más de dos décadas, se ha consagrado como una de las gestoras culturales y galeristas de arte más influyentes y respetadas de la capital al frente de La Fresh Gallery. Su espacio se convirtió en el punto de encuentro imprescindible para creadores emergentes, fotógrafos y artistas pop, consolidándola como una dinamizadora imprescindible de la vida cultural madrileña y una incansable defensora de la diversidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Topacio Fresh en 'Pasapalabra'. (Europa Press)
Topacio Fresh en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Su carisma natural la llevó pronto a compaginar su faceta artística con apariciones en la pequeña y la gran pantalla. Vinculada estrechamente a la trayectoria de Fangoria y habitual en las distintas temporadas de Alaska y Mario, Topacio ha trabajado también como actriz a las órdenes de directores de renombre, como Álex de la Iglesia en Las brujas de Zugarramurdi, o participando en series tan aplaudidas como Veneno. Cercana, rápida y con una agudeza visual muy entrenada, llega dispuesta a demostrar que su intuición estética es igual de efectiva a la hora de resolver paneles contrarreloj.

Quién es Candela Serrat

Elegancia, técnica y versatilidad definen la trayectoria de Candela Serrat, una de las actrices más completas del panorama escénico nacional. Hija del cantautor Joan Manuel Serrat y de Candela Tiffón, supo forjarse su propio camino en la interpretación desde muy joven, formándose en prestigiosas escuelas de arte dramático como la LAMDA de Londres. Aunque su talento ha brillado con luz propia sobre las tablas de los teatros en obras clásicas y contemporáneas, fue la televisión la que la situó en el corazón de los hogares españoles gracias a su recordado papel protagonista como Celia Silva en la serie de sobremesa Seis hermanas.

Candela Serrat en 'Pasapalabra'. (EUROPA PRESS)
Candela Serrat en 'Pasapalabra'. (EUROPA PRESS)

Casada con el también actor Daniel Muriel, con quien comparte profesión y familia, la actriz catalana ha formado parte de producciones televisivas de éxito como Servir y proteger, La cocinera de Castamar o Sueños de libertad. Su disciplina teatral y su concentración milimétrica representan una baza fundamental para enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal, convirtiéndola en una aliada silenciosa y tremendamente eficaz para sumar segundos vitales en las pruebas de memoria.

Quién es Fran Perea

Completa este cuarteto de lujo: Fran Perea, un artista polifacético que se ganó el cariño de toda una generación y que ha sabido reinventarse con éxito a lo largo de las décadas. El malagueño alcanzó una popularidad arrolladora a principios de los años 2000 dando vida a Marcos Serrano en la icónica serie Los Serrano, un fenómeno de masas que además impulsó su carrera musical con himnos generacionales como 1 más 1 son 7 y discos que lideraron las listas de ventas tanto en España como en diversos países europeos.

Fran Perea revela presenta sus nuevos proyectos en la música y el teatro
Fran Perea revela en 'Pasapalabra' (La Revuelta)

Lejos de acomodarse en la etiqueta de ídolo televisivo, Fran construyó una sólida carrera como actor dramático, productor y director a través de su propia compañía, Feelgood Teatro, cosechando excelentes críticas sobre las tablas. En la pantalla ha seguido encadenando proyectos destacados como Luna, el misterio de Calenda, B&b, de boca en boca, el thriller La chica de la nieve o la coproducción hispano-finlandesa Kosta (The Paradise), compaginándolo con giras musicales conmemorativas como 1 más 1 son 20. Con su oído musical entrenado y su templanza ante las cámaras, Perea promete ser un rival temible en el pulsador y el mejor respaldo para su concursante.

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