España

Carlos III debuta como diseñador de Burberry con un jersey de casi 1.500 euros inspirado en una de sus residencias

El monarca británico ha cedido una acuarela de Birkhall, su refugio escocés, para una colección cápsula que firma junto a la histórica casa de moda y Highgrove Gardens

El rey Carlos III en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
El rey Carlos III en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
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Carlos III ha encontrado una nueva manera de compartir una de sus grandes aficiones. Más allá de sus compromisos oficiales, el monarca británico lleva años cultivando su pasión por la pintura, especialmente por las acuarelas, una actividad que considera terapéutica y que ahora ha dado el salto al mundo de la moda. El rey se ha estrenado como diseñador en una colaboración con Burberry que convierte una de sus obras en protagonista de una colección cápsula con precios que rozan los 1.500 euros en España.

La pieza más llamativa de la propuesta es un jersey de lana decorado con una acuarela original del soberano. El paisaje elegido representa Birkhall, la residencia escocesa vinculada a Carlos III y la reina Camila, situada en los terrenos de Balmoral. La obra se ha trasladado al tejido mediante la técnica de intarsia, un procedimiento que permite incorporar dibujos de distintos colores a una prenda de punto.

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La prenda presenta un diseño clásico de cuello redondo y corte atemporal, con detalles bordados y el logotipo de Burberry. Sin embargo, su principal atractivo reside en la ilustración del paisaje escocés, que transforma una pieza de ropa en un artículo con un componente artístico y royal muy particular.

Pieza de la colección Highgrove x Burberry. (Instagram @burberry)
Pieza de la colección Highgrove x Burberry. (Instagram @burberry)

En España, el jersey alcanza un precio de casi 1.500 euros, mientras que la colección incluye también una bufanda de seda estampada con la obra del rey, disponible por unos 450 euros. En Reino Unido, los precios anunciados son de 1.350 libras para el jersey y 375 libras para la bufanda. Dos artículos que trasladan la afición pictórica de Carlos III al universo de una de las marcas más reconocibles de la moda británica.

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El lanzamiento llega, además, en un año señalado para Burberry, que celebra su 170 aniversario. Fundada en 1856, la casa ha construido buena parte de su identidad alrededor de la funcionalidad, la tradición textil y una estética asociada a la campiña inglesa.

La alianza entre Burberry y Highgrove Gardens

La colección forma parte de la colaboración que Burberry mantiene desde 2023 con Highgrove Gardens, la finca y los jardines privados que rodean Highgrove House, la residencia campestre de Carlos III en Gloucestershire. Desde el inicio de esta alianza se han presentado distintas propuestas inspiradas en la naturaleza y los paisajes vinculados al monarca.

En anteriores entregas, la firma había contado con artistas e ilustradores como Helen Bullock y Holly Mills para plasmar diferentes elementos de la propiedad real. Esta nueva colección introduce una diferencia importante: por primera vez, la imagen central procede de una acuarela original del propio soberano, que participa directamente con su trabajo artístico.

Pieza de la colección Highgrove x Burberry. (Instagram @burberry)
Pieza de la colección Highgrove x Burberry. (Instagram @burberry)

La propuesta también incluye prendas y accesorios característicos del armario británico, como gabardinas, chaquetas, abrigos y pañuelos. Los tonos naturales y los estampados tradicionales mantienen el espíritu de la casa, mientras que el verde adquiere protagonismo y dialoga con el conocido House Check, uno de los sellos más reconocibles de Burberry.

La pasión del rey por la pintura

El rey Carlos III de Reino Unido asiste a una fiesta en los jardines por el 125º aniversario de la Victoria League en Londres. (REUTERS/Toby Melville/Pool)
El rey Carlos III de Reino Unido asiste a una fiesta en los jardines por el 125º aniversario de la Victoria League en Londres. (REUTERS/Toby Melville/Pool)

La faceta artística de Carlos III no es nueva. Desde hace años, la pintura ocupa un lugar destacado entre sus intereses personales, con especial predilección por las acuarelas de paisajes. En 2024, algunas de sus obras pudieron contemplarse en una exposición organizada en Londres, entre ellas una acuarela de Balmoral que se puso a la venta por unos 5.900 euros.

La elección de Birkhall para esta colaboración permite trasladar a una prenda un paisaje ligado a la vida privada del monarca en Escocia. La iniciativa une así dos aspectos de su personalidad: su vínculo con la naturaleza y su interés por las artes.

Pieza de la colección Highgrove x Burberry. (Instagram @burberry)
Pieza de la colección Highgrove x Burberry. (Instagram @burberry)

La relación de Burberry con la familia real británica también forma parte de una tradición más amplia. Isabel II representó durante décadas un estilo campestre caracterizado por los abrigos impermeables, las botas y los pañuelos. En la actualidad, Kate Middleton mantiene esa conexión con la moda británica clásica a través de gabardinas y abrigos estructurados.

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